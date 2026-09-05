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Alianza Lima y su preocupante lista de convocados para partido contra Juan Pablo II por el Torneo Clausura
Alianza Lima publicó la lista de convocados para su crucial partido contra Juan Pablo II en la fecha 8 del Torneo Clausura 2026
Con la presión de sumar de a tres, Alianza Lima presentó su nómina oficial para enfrentar a Juan Pablo II con descarte de nombres pesados. Pablo Guede decidió no tomar en cuenta para el viaje a Kevin Quevedo, Josué Estrada, D'Alessandro Montenegro y Piero Cari, una postura firme que reconfigura las variantes ofensivas del equipo.
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Alianza Lima y su preocupante lista de convocados para partido contra Juan Pablo II
Estas bajas reducen de manera notable las alternativas en el banquillo en una etapa del Torneo Clausura en la que el cansancio ya comienza a sentirse. El cuerpo técnico tendrá que recurrir a un once poco habitual sin Paolo Guerrero, que está fuera por lesión.
- Alejandro Duarte, Ángel De La Cruz, Garcés, Antoni, Huamán, Advíncula, Chávez, Díaz, Carbajal, Archimbaud, Burlamaqui, Cantero, Gentile, Castillo, Vélez, Castillo, Neira, Pavez, Gaibor, Girotti, Ramos
Esta es la lista de convocados de Alianza Lima para enfrentarse a Juan Pablo II, siendo la novedad el regreso de Marco Huamán, tras su lesión durante el partido ante Sport Boys.
Alianza Lima presentó su lista de convocados para partido contra Juan Pablo II
Alianza Lima vs Juan Pablo II: fecha, hora y canal
Alianza Lima vs. Juan Pablo II se enfrentan este domingo 6 de septiembre por la fecha 8 del Torneo Clausura 2026. El encuentro se disputará desde las 3.00 p. m. (hora peruana) en el Complejo Deportivo Juan Pablo II de Chongoyape. El partido será transmitido en Perú por L1 Max y L1 Play.
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