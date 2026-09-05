Alineaciones Alianza Lima vs Juan Pablo II: el once de Pablo Guede para ganar en Chongoyape

Alianza Lima visitará a Juan Pablo II por la fecha número 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, en un partido que está obligado a ganar si quiere seguir luchando por el título del segundo certamen de la temporada. En ese sentido, te brindamos las alineaciones de Pablo Guede y Jorge Araujo para conseguir los tres puntos y ascender en la tabla de posiciones.

Posible alineación de Alianza Lima

Ante la lesión de Paolo Guerrero, los blanquiazules deberán alternar opciones en ataque pensando también en lo que será el clásico de la próxima semana ante Universitario. Luego, lo más probable es que el director técnico argentino mande al campo un once similar al que envió la semana pasada en Matute, cuando su equipo perdió 1-0 con Deportivo Garcilaso.

Alejandro Duarte; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Nicolás Díaz; Esteban Pavez, Fernando Gaibor, Alan Cantero; Jairo Vélez; Eryc Castillo y Federico Girotti.

Federico Girotti será el reemplazo de Paolo Guerrero.

Posible alineación de Juan Pablo II

Por su parte, Jorge Araujo enviará una formación similar a la que viene de derrotar 4-3 a Los Chankas en Andahuaylas. Juan Pablo II debe derrotar a Alianza Lima en casa para terminar de salir de la zona de descenso en la tabla acumulada de la Liga 1 2026. Por ello, 'Coco' no se guardará nada y mandará toda la carne al asador.

Vega; Agurto, Almirón, Míguez, Reyna; N. Ramírez, Flores, E. Ramírez, Rojas; Goicochea y Pósito.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Juan Pablo II y dónde ver?

Alianza Lima visitará a Juan Pablo II este domingo 6 de septiembre desde las 3.00 p. m. de Lima, Perú. La transmisión del encuentro será mediante la señal exclusiva de L1 MAX vía Movistar TV y DirecTV para todo el territorio nacional. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto con todas las incidencias en el diario Líbero.