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Alianza Lima vs. Juan Pablo II EN VIVO por Torneo Clausura 2026: pronóstico, horario y dónde ver

Sigue el Alianza Lima vs. Juan Pablo II EN VIVO este domingo por la fecha ocho del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1 en Chongoyape. Conoce todos los detalles del partido.

Wilfredo Inostroza
Juan Pablo II

Juan Pablo II

Alianza Lima

Alianza Lima se enfrenta a Juan Pablo II por el Torneo Clausura
Alianza Lima se enfrenta a Juan Pablo II por el Torneo Clausura | Composición: Líbero

MOMENTOS DESTACADOS

11:22

¿Dónde ver Alianza Lima vs Juan Pablo II?

El partido entre Alianza Lima y Juan Pablo II será transmitido por L1 MAX, canal disponible en Movistar TV, DirecTV, Best Cable, Claro TV, entre otros operadores.

09:03

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Juan Pablo II?

El duelo entre Alianza Lima vs Juan Pablo II se juega a partir de las 15:00 horas del horario peruano (17:00 de Argentina y 22:00 en España).

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Alianza Lima se enfrenta a Juan Pablo II este domingo 6 de setiembre, a partir de las 15.00 horas, en partido correspondiente a la fecha ocho del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Este duelo se disputará en Chongoyape y será transmitido por L1 MAX. Además, puedes seguir el minuto a minuto que ofrece Libero.pe.

Alianza Lima vs Universitario por el clásico peruano. Foto: composición Líbero/IG

PUEDES VER: Alianza Lima vs Universitario por el clásico: fecha, hora y dónde ver próximo partido del Torneo Clausura

Alianza Lima vs Juan Pablo II EN VIVO ONLINE GRATIS por Liga 1 Clausura: transmisión del partido

13:03
6/9/2026

Bajas en Alianza Lima

Para este duelo, Alianza Lima no podrá contar con Paolo Guerrero, quien sufrió un desgarro. Además, Kevin Quevedo seguirá ausente por decisión técnica.

13:00
6/9/2026

Alianza Lima vs Juan Pablo II: árbitros

  • Árbitro: Joel Alarcón
  • Asistente 1: Harlem Cocha
  • Asistente 2: Juan Oblitas
  • Cuarto: Carlos Leyva
  • VAR: Rudy Méndez
  • AVAR: Jesús Sánchez
12:13
6/9/2026

Últimos partidos de Juan Pablo II

  • Alianza Lima 0-1 Deportivo Garcilaso
  • Melgar 1-1 Alianza Lima
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  • Sport Boys 1-1 Alianza Lima
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12:10
6/9/2026

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11:25
6/9/2026

Marco Huamán vuelve a la convocatoria

Marco Huamán volvió a ser convocado en Alianza Lima para el partido ante Juan Pablo II tras superar su lesión.

Marco Huamán

11:22
6/9/2026

¿Dónde ver Alianza Lima vs Juan Pablo II?

El partido entre Alianza Lima y Juan Pablo II será transmitido por L1 MAX, canal disponible en Movistar TV, DirecTV, Best Cable, Claro TV, entre otros operadores.

10:39
6/9/2026

Alianza Lima vs Juan Pablo: estadio

El duelo se juega en el estadio principal del Complejo Deportivo Juan Pablo II, que se ubica en Chongoyape y tiene capacidad para 5,000 espectadores.

Estadio Complejo Juan Pablo II

10:36
6/9/2026

Alineación probable de Alianza Lima

Alejandro Duarte; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Nicolás Díaz; Esteban Pavez, Fernando Gaibor, Alan Cantero; Jairo Vélez; Eryc Castillo y Federico Girotti.

09:51
6/9/2026

Posible alineación de Juan Pablo II

Matías Vega; Fabio Agurto, Matías Almirón, Pablo Míguez, Paolo Reyna; Nilton Ramírez, Christian Flores, Erinson Ramírez, Alvaro Rojas; Juan Pablo Goicochea y Janio Pósito.

09:48
6/9/2026

Convocados de Alianza Lima

  • Alejandro Duarte
  • Ángel De La Cruz
  • Renzo Garcés
  • Mateo Antoni
  • Marco Huamán
  • Luis Advíncula
  • Gianfranco Chávez
  • Nicolás Díaz
  • Cristian Carbajal
  • Jean Pierre Archimbaud
  • Alessandro Burlamaqui
  • Alan Cantero
  • Gaspar Gentile
  • Eryc Castillo
  • Jairo Vélez
  • Jesús Castillo
  • Cristian Neira
  • Esteban Pavez
  • Fernando Gaibor
  • Federico Girotti
  • Luis Ramos
09:03
6/9/2026

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Juan Pablo II?

El duelo entre Alianza Lima vs Juan Pablo II se juega a partir de las 15:00 horas del horario peruano (17:00 de Argentina y 22:00 en España).

09:00
6/9/2026

Bienvenidos a la cobertura del partido

Alianza Lima se enfrenta a Juan Pablo II y puedes seguir toda la antesala, además de principales incidencias, en el minuto a minuto que te ofrece Libero.pe.

Alianza Lima vs Juan Pablo II: previa del partido

Alianza Lima no atraviesa su mejor momento tras caer por 1-0 ante Deportivo Garcilaso en Matute y perder su invicto como local en la temporada; además, sufrió su primera derrota en el Torneo Clausura.

Una baja confirmada para este partido es Paolo Guerrero, quien está lesionado y tampoco estará en el clásico. La novedad en la convocatoria es Marco Huamán, quien superó su lesión y puede sumar minutos.

Alianza Lima 2026

Alianza Lima viene de caer 1-0 ante Garcilaso en Matute

Por su parte, Juan Pablo II viene de dos victorias consecutivas y en sus últimos dos encuentros ha convertido nueve goles. Un nuevo triunfo lo ayudaría en su objetivo de salvarse del descenso.

Recordemos que será la primera vez que el elenco de Chongoyape será local en su estadio ante el conjunto íntimo, al que no han podido vencer desde su ascenso en la campaña 2025.

Juan Pablo II

Juan Pablo II quiere ganarle por primera vez a Alianza Lima

Alianza Lima vs Juan Pablo II: horarios

  • Perú, Colombia y Ecuador: 15.00 horas
  • Chile, Bolivia y Venezuela: 16.00 horas
  • Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 17.00 horas
  • México: 14.00 horas
  • Estados Unidos: 16.00 horas (Miami y Nueva York) y 13.00 horas (Los Ángeles)
  • España: 22.00 horas

Alianza Lima vs Juan Pablo II: dónde ver

El duelo entre Alianza Lima y Juan Pablo II será transmitido por L1 MAX, canal disponible en Movistar TV, DirecTV, Claro TV, Best Cable, Win TV, entre otros. Además, puedes verlo ONLINE por las plataformas L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz, previo pago por suscripción.

Alianza Lima vs Juan Pablo II: canales

Conoce los canales que debes sintonizar para acceder a L1 MAX de acuerdo a tu operador de televisión por cable:

  • Movistar TV: Canal 14 SD y 714 HD
  • DirecTV: Canal 604 SD y 1604 HD
  • Claro TV: Canal 10 SD y 510 HD
  • Claro TV (fibra óptica/HFC): Canal 10 HD
  • Best Cable: Canal 12
  • Latin Cable: Canal 23 SD y 40.3 HD
  • Cable Mundo Perú: Canal 3 SD y 3.3 HD
  • Cable Visión Perú: Canal 49 SD y 49.1 HD
  • Zapping: Canal 32

Alianza Lima vs Juan Pablo II: historial

  • Alianza Lima 2-0 Juan Pablo II | Apertura 2026
  • Juan Pablo II 1-2 Alianza Lima | Clausura 2025
  • Alianza Lima 1-0 Juan Pablo II | Apertura 2025

Alianza Lima vs Juan Pablo II: pronósticos y cuotas de apuesta

Alianza Lima tiene cierto favoritismo para imponerse a Juan Pablo II. Esto de acuerdo con las principales casas de apuesta. Las cuotas pueden variar mientras más se acerca la hora del partido.

CasasJuan Pablo IIEmpateAlianza Lima
Te Apuesto4.933.531.77
Betsson4.653.601.75
Caliente4.653.701.71
Betano4.703.651.75
Apuesta Total4.823.831.79

Alianza Lima vs Juan Pablo II: estadio

Complejo Deportivo Juan Pablo II en Chongoyape.

Complejo Deportivo Juan Pablo II, en Chongoyape.

El partido entre Alianza Lima y Juan Pablo II se juega en el estadio del Complejo de Chongoyape, recinto que tiene capacidad para 5.000 espectadores.

Alianza Lima vs Juan Pablo: árbitros

  • Árbitro: Joel Alarcón
  • Asistente 1: Harlem Cocha
  • Asistente 2: Juan Oblitas
  • Cuarto: Carlos Leyva
  • VAR: Rudy Méndez
  • AVAR: Jesús Sánchez

Alianza Lima vs Juan Pablo II: alineaciones probables

Alianza Lima: Alejandro Duarte; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Nicolás Díaz; Esteban Pavez, Fernando Gaibor, Alan Cantero; Jairo Vélez; Eryc Castillo y Federico Girotti.

Juan Pablo II: Matías Vega; Fabio Agurto, Matías Almirón, Pablo Míguez, Paolo Reyna; Nilton Ramírez, Christian Flores, Erinson Ramírez, Álvaro Rojas; Juan Pablo Goicochea y Janio Pósito.


Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

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