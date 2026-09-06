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Alianza Lima vs. Juan Pablo II EN VIVO por Torneo Clausura 2026: pronóstico, horario y dónde ver
Sigue el Alianza Lima vs. Juan Pablo II EN VIVO este domingo por la fecha ocho del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1 en Chongoyape. Conoce todos los detalles del partido.
Juan Pablo II
Alianza Lima
MOMENTOS DESTACADOS
¿Dónde ver Alianza Lima vs Juan Pablo II?
El partido entre Alianza Lima y Juan Pablo II será transmitido por L1 MAX, canal disponible en Movistar TV, DirecTV, Best Cable, Claro TV, entre otros operadores.
¿A qué hora juega Alianza Lima vs Juan Pablo II?
El duelo entre Alianza Lima vs Juan Pablo II se juega a partir de las 15:00 horas del horario peruano (17:00 de Argentina y 22:00 en España).
Alianza Lima se enfrenta a Juan Pablo II este domingo 6 de setiembre, a partir de las 15.00 horas, en partido correspondiente a la fecha ocho del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Este duelo se disputará en Chongoyape y será transmitido por L1 MAX. Además, puedes seguir el minuto a minuto que ofrece Libero.pe.
PUEDES VER: Alianza Lima vs Universitario por el clásico: fecha, hora y dónde ver próximo partido del Torneo Clausura
Alianza Lima vs Juan Pablo II EN VIVO ONLINE GRATIS por Liga 1 Clausura: transmisión del partido
Bajas en Alianza Lima
Para este duelo, Alianza Lima no podrá contar con Paolo Guerrero, quien sufrió un desgarro. Además, Kevin Quevedo seguirá ausente por decisión técnica.
Alianza Lima vs Juan Pablo II: árbitros
- Árbitro: Joel Alarcón
- Asistente 1: Harlem Cocha
- Asistente 2: Juan Oblitas
- Cuarto: Carlos Leyva
- VAR: Rudy Méndez
- AVAR: Jesús Sánchez
Últimos partidos de Juan Pablo II
- Alianza Lima 0-1 Deportivo Garcilaso
- Melgar 1-1 Alianza Lima
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- Sport Boys 1-1 Alianza Lima
- Alianza Lima 3-1 Alianza Atlético
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Marco Huamán vuelve a la convocatoria
Marco Huamán volvió a ser convocado en Alianza Lima para el partido ante Juan Pablo II tras superar su lesión.
¿Dónde ver Alianza Lima vs Juan Pablo II?
El partido entre Alianza Lima y Juan Pablo II será transmitido por L1 MAX, canal disponible en Movistar TV, DirecTV, Best Cable, Claro TV, entre otros operadores.
Alianza Lima vs Juan Pablo: estadio
El duelo se juega en el estadio principal del Complejo Deportivo Juan Pablo II, que se ubica en Chongoyape y tiene capacidad para 5,000 espectadores.
Alineación probable de Alianza Lima
Alejandro Duarte; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Nicolás Díaz; Esteban Pavez, Fernando Gaibor, Alan Cantero; Jairo Vélez; Eryc Castillo y Federico Girotti.
Posible alineación de Juan Pablo II
Matías Vega; Fabio Agurto, Matías Almirón, Pablo Míguez, Paolo Reyna; Nilton Ramírez, Christian Flores, Erinson Ramírez, Alvaro Rojas; Juan Pablo Goicochea y Janio Pósito.
Convocados de Alianza Lima
- Alejandro Duarte
- Ángel De La Cruz
- Renzo Garcés
- Mateo Antoni
- Marco Huamán
- Luis Advíncula
- Gianfranco Chávez
- Nicolás Díaz
- Cristian Carbajal
- Jean Pierre Archimbaud
- Alessandro Burlamaqui
- Alan Cantero
- Gaspar Gentile
- Eryc Castillo
- Jairo Vélez
- Jesús Castillo
- Cristian Neira
- Esteban Pavez
- Fernando Gaibor
- Federico Girotti
- Luis Ramos
¿A qué hora juega Alianza Lima vs Juan Pablo II?
El duelo entre Alianza Lima vs Juan Pablo II se juega a partir de las 15:00 horas del horario peruano (17:00 de Argentina y 22:00 en España).
Bienvenidos a la cobertura del partido
Alianza Lima se enfrenta a Juan Pablo II y puedes seguir toda la antesala, además de principales incidencias, en el minuto a minuto que te ofrece Libero.pe.
Alianza Lima vs Juan Pablo II: previa del partido
Alianza Lima no atraviesa su mejor momento tras caer por 1-0 ante Deportivo Garcilaso en Matute y perder su invicto como local en la temporada; además, sufrió su primera derrota en el Torneo Clausura.
Una baja confirmada para este partido es Paolo Guerrero, quien está lesionado y tampoco estará en el clásico. La novedad en la convocatoria es Marco Huamán, quien superó su lesión y puede sumar minutos.
Alianza Lima viene de caer 1-0 ante Garcilaso en Matute
Por su parte, Juan Pablo II viene de dos victorias consecutivas y en sus últimos dos encuentros ha convertido nueve goles. Un nuevo triunfo lo ayudaría en su objetivo de salvarse del descenso.
Recordemos que será la primera vez que el elenco de Chongoyape será local en su estadio ante el conjunto íntimo, al que no han podido vencer desde su ascenso en la campaña 2025.
Juan Pablo II quiere ganarle por primera vez a Alianza Lima
Alianza Lima vs Juan Pablo II: horarios
- Perú, Colombia y Ecuador: 15.00 horas
- Chile, Bolivia y Venezuela: 16.00 horas
- Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 17.00 horas
- México: 14.00 horas
- Estados Unidos: 16.00 horas (Miami y Nueva York) y 13.00 horas (Los Ángeles)
- España: 22.00 horas
Alianza Lima vs Juan Pablo II: dónde ver
El duelo entre Alianza Lima y Juan Pablo II será transmitido por L1 MAX, canal disponible en Movistar TV, DirecTV, Claro TV, Best Cable, Win TV, entre otros. Además, puedes verlo ONLINE por las plataformas L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz, previo pago por suscripción.
Alianza Lima vs Juan Pablo II: canales
Conoce los canales que debes sintonizar para acceder a L1 MAX de acuerdo a tu operador de televisión por cable:
- Movistar TV: Canal 14 SD y 714 HD
- DirecTV: Canal 604 SD y 1604 HD
- Claro TV: Canal 10 SD y 510 HD
- Claro TV (fibra óptica/HFC): Canal 10 HD
- Best Cable: Canal 12
- Latin Cable: Canal 23 SD y 40.3 HD
- Cable Mundo Perú: Canal 3 SD y 3.3 HD
- Cable Visión Perú: Canal 49 SD y 49.1 HD
- Zapping: Canal 32
Alianza Lima vs Juan Pablo II: historial
- Alianza Lima 2-0 Juan Pablo II | Apertura 2026
- Juan Pablo II 1-2 Alianza Lima | Clausura 2025
- Alianza Lima 1-0 Juan Pablo II | Apertura 2025
Alianza Lima vs Juan Pablo II: pronósticos y cuotas de apuesta
Alianza Lima tiene cierto favoritismo para imponerse a Juan Pablo II. Esto de acuerdo con las principales casas de apuesta. Las cuotas pueden variar mientras más se acerca la hora del partido.
|Casas
|Juan Pablo II
|Empate
|Alianza Lima
|Te Apuesto
|4.93
|3.53
|1.77
|Betsson
|4.65
|3.60
|1.75
|Caliente
|4.65
|3.70
|1.71
|Betano
|4.70
|3.65
|1.75
|Apuesta Total
|4.82
|3.83
|1.79
Alianza Lima vs Juan Pablo II: estadio
Complejo Deportivo Juan Pablo II, en Chongoyape.
El partido entre Alianza Lima y Juan Pablo II se juega en el estadio del Complejo de Chongoyape, recinto que tiene capacidad para 5.000 espectadores.
Alianza Lima vs Juan Pablo: árbitros
- Árbitro: Joel Alarcón
- Asistente 1: Harlem Cocha
- Asistente 2: Juan Oblitas
- Cuarto: Carlos Leyva
- VAR: Rudy Méndez
- AVAR: Jesús Sánchez
Alianza Lima vs Juan Pablo II: alineaciones probables
Alianza Lima: Alejandro Duarte; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Nicolás Díaz; Esteban Pavez, Fernando Gaibor, Alan Cantero; Jairo Vélez; Eryc Castillo y Federico Girotti.
Juan Pablo II: Matías Vega; Fabio Agurto, Matías Almirón, Pablo Míguez, Paolo Reyna; Nilton Ramírez, Christian Flores, Erinson Ramírez, Álvaro Rojas; Juan Pablo Goicochea y Janio Pósito.
¡Vamos al Circo!
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