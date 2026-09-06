Alianza Lima se enfrenta a Juan Pablo II este domingo 6 de setiembre, a partir de las 15.00 horas, en partido correspondiente a la fecha ocho del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Este duelo se disputará en Chongoyape y será transmitido por L1 MAX. Además, puedes seguir el minuto a minuto que ofrece Libero.pe.

Alianza Lima vs Juan Pablo II EN VIVO ONLINE GRATIS por Liga 1 Clausura: transmisión del partido 13:03 Bajas en Alianza Lima Para este duelo, Alianza Lima no podrá contar con Paolo Guerrero, quien sufrió un desgarro. Además, Kevin Quevedo seguirá ausente por decisión técnica. 13:00 Alianza Lima vs Juan Pablo II: árbitros Árbitro: Joel Alarcón

Asistente 1: Harlem Cocha

Asistente 2: Juan Oblitas

Cuarto: Carlos Leyva

VAR: Rudy Méndez

AVAR: Jesús Sánchez 12:13 Últimos partidos de Juan Pablo II Alianza Lima 0-1 Deportivo Garcilaso

Melgar 1-1 Alianza Lima

Alianza Lima 1-0 UTC

Sport Boys 1-1 Alianza Lima

Alianza Lima 3-1 Alianza Atlético 12:10 Últimos partidos de Alianza Lima Alianza Lima 0-1 Deportivo Garcilaso

Melgar 1-1 Alianza Lima

Alianza Lima 1-0 UTC

Sport Boys 1-1 Alianza Lima

Alianza Lima 3-1 Alianza Atlético 11:25 Marco Huamán vuelve a la convocatoria Marco Huamán volvió a ser convocado en Alianza Lima para el partido ante Juan Pablo II tras superar su lesión. 11:22 ¿Dónde ver Alianza Lima vs Juan Pablo II? El partido entre Alianza Lima y Juan Pablo II será transmitido por L1 MAX, canal disponible en Movistar TV, DirecTV, Best Cable, Claro TV, entre otros operadores. 10:39 Alianza Lima vs Juan Pablo: estadio El duelo se juega en el estadio principal del Complejo Deportivo Juan Pablo II, que se ubica en Chongoyape y tiene capacidad para 5,000 espectadores. 10:36 Alineación probable de Alianza Lima Alejandro Duarte; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Nicolás Díaz; Esteban Pavez, Fernando Gaibor, Alan Cantero; Jairo Vélez; Eryc Castillo y Federico Girotti. 09:51 Posible alineación de Juan Pablo II Matías Vega; Fabio Agurto, Matías Almirón, Pablo Míguez, Paolo Reyna; Nilton Ramírez, Christian Flores, Erinson Ramírez, Alvaro Rojas; Juan Pablo Goicochea y Janio Pósito. 09:48 Convocados de Alianza Lima Alejandro Duarte

Ángel De La Cruz

Renzo Garcés

Mateo Antoni

Marco Huamán

Luis Advíncula

Gianfranco Chávez

Nicolás Díaz

Cristian Carbajal

Jean Pierre Archimbaud

Alessandro Burlamaqui

Alan Cantero

Gaspar Gentile

Eryc Castillo

Jairo Vélez

Jesús Castillo

Cristian Neira

Esteban Pavez

Fernando Gaibor

Federico Girotti

Luis Ramos 09:03 ¿A qué hora juega Alianza Lima vs Juan Pablo II? El duelo entre Alianza Lima vs Juan Pablo II se juega a partir de las 15:00 horas del horario peruano (17:00 de Argentina y 22:00 en España). 09:00 Bienvenidos a la cobertura del partido Alianza Lima se enfrenta a Juan Pablo II y puedes seguir toda la antesala, además de principales incidencias, en el minuto a minuto que te ofrece Libero.pe.

Alianza Lima vs Juan Pablo II: previa del partido

Alianza Lima no atraviesa su mejor momento tras caer por 1-0 ante Deportivo Garcilaso en Matute y perder su invicto como local en la temporada; además, sufrió su primera derrota en el Torneo Clausura.

Una baja confirmada para este partido es Paolo Guerrero, quien está lesionado y tampoco estará en el clásico. La novedad en la convocatoria es Marco Huamán, quien superó su lesión y puede sumar minutos.

Alianza Lima viene de caer 1-0 ante Garcilaso en Matute

Por su parte, Juan Pablo II viene de dos victorias consecutivas y en sus últimos dos encuentros ha convertido nueve goles. Un nuevo triunfo lo ayudaría en su objetivo de salvarse del descenso.

Recordemos que será la primera vez que el elenco de Chongoyape será local en su estadio ante el conjunto íntimo, al que no han podido vencer desde su ascenso en la campaña 2025.

Juan Pablo II quiere ganarle por primera vez a Alianza Lima

Alianza Lima vs Juan Pablo II: horarios

Perú, Colombia y Ecuador: 15.00 horas

Chile, Bolivia y Venezuela: 16.00 horas

Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 17.00 horas

México: 14.00 horas

Estados Unidos: 16.00 horas (Miami y Nueva York) y 13.00 horas (Los Ángeles)

España: 22.00 horas

Alianza Lima vs Juan Pablo II: dónde ver

El duelo entre Alianza Lima y Juan Pablo II será transmitido por L1 MAX, canal disponible en Movistar TV, DirecTV, Claro TV, Best Cable, Win TV, entre otros. Además, puedes verlo ONLINE por las plataformas L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz, previo pago por suscripción.

Alianza Lima vs Juan Pablo II: canales

Conoce los canales que debes sintonizar para acceder a L1 MAX de acuerdo a tu operador de televisión por cable:

Movistar TV: Canal 14 SD y 714 HD

DirecTV: Canal 604 SD y 1604 HD

Claro TV: Canal 10 SD y 510 HD

Claro TV (fibra óptica/HFC): Canal 10 HD

Best Cable: Canal 12

Latin Cable: Canal 23 SD y 40.3 HD

Cable Mundo Perú: Canal 3 SD y 3.3 HD

Cable Visión Perú: Canal 49 SD y 49.1 HD

Zapping: Canal 32

Alianza Lima vs Juan Pablo II: historial

Alianza Lima 2-0 Juan Pablo II | Apertura 2026

Juan Pablo II 1-2 Alianza Lima | Clausura 2025

Alianza Lima 1-0 Juan Pablo II | Apertura 2025

Alianza Lima vs Juan Pablo II: pronósticos y cuotas de apuesta

Alianza Lima tiene cierto favoritismo para imponerse a Juan Pablo II. Esto de acuerdo con las principales casas de apuesta. Las cuotas pueden variar mientras más se acerca la hora del partido.

Casas Juan Pablo II Empate Alianza Lima Te Apuesto 4.93 3.53 1.77 Betsson 4.65 3.60 1.75 Caliente 4.65 3.70 1.71 Betano 4.70 3.65 1.75 Apuesta Total 4.82 3.83 1.79

Alianza Lima vs Juan Pablo II: estadio

Complejo Deportivo Juan Pablo II, en Chongoyape.

El partido entre Alianza Lima y Juan Pablo II se juega en el estadio del Complejo de Chongoyape, recinto que tiene capacidad para 5.000 espectadores.

Alianza Lima vs Juan Pablo: árbitros

Árbitro: Joel Alarcón

Asistente 1: Harlem Cocha

Asistente 2: Juan Oblitas

Cuarto: Carlos Leyva

VAR: Rudy Méndez

AVAR: Jesús Sánchez

Alianza Lima vs Juan Pablo II: alineaciones probables

Alianza Lima: Alejandro Duarte; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Nicolás Díaz; Esteban Pavez, Fernando Gaibor, Alan Cantero; Jairo Vélez; Eryc Castillo y Federico Girotti.

Juan Pablo II: Matías Vega; Fabio Agurto, Matías Almirón, Pablo Míguez, Paolo Reyna; Nilton Ramírez, Christian Flores, Erinson Ramírez, Álvaro Rojas; Juan Pablo Goicochea y Janio Pósito.



