Alianza Lima vs Universitario por el clásico: fecha, hora y dónde ver próximo partido del Torneo Clausura

Alianza Lima y Universitario paralizarán otra vez al país en una nueva edición del clásico del fútbol peruano por la novena jornada del Torneo Clausura 2026. El choque promete ser decisivo para las aspiraciones de ambos compadres en la tabla de posiciones. El encuentro se llevará a cabo en el Estadio Alejandro Villanueva, donde se promete un lleno total de la hinchada blanquiazul.

Con el campeonato en su etapa más crítica, conseguir los tres puntos se ha convertido en una obligación para no ceder terreno en la pelea por el título nacional. Si no quieres perderte ni un solo detalle de esta fiesta deportiva, a continuación te presentamos la programación completa con la fecha, los horarios confirmados y el canal de transmisión para ver el partido en vivo.

¿Cuándo y a qué hora juegan Alianza Lima vs. Universitario?

El encuentro está programado para este sábado 12 de septiembre y se podrá seguir desde las 8:00 p. m. (hora peruana). A continuación, Diario Líbero te da a conocer los horarios para otros países.

Perú: 8.00 p. m.

Colombia: 8.00 p. m.

Ecuador: 8.00 p. m.

México: 7.00 p. m.

Bolivia: 9.00 p. m.

Venezuela: 9.00 p. m.

Chile: 9.00 p. m.

Argentina: 10.00 p. m.

Uruguay: 10.00 p. m.

Paraguay: 9.00 p. m.

Brasil: 10.00 p. m.

Universitario vs Alianza Lima por la fecha 9 del Torneo Clausura

¿En qué canal ver el clásico Alianza Lima vs. Universitario EN VIVO?

Para seguir el clásico peruano podrás hacerlo por la señal de L1 Max. Otra opción también es seguirlo vía streaming por L1 Play.

¿Dónde se juega el Alianza Lima vs. Universitario por el Clausura?

El esperado clásico del fútbol peruano se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva, popularmente conocido como Matute, ubicado en el distrito de La Victoria, Lima. El recinto blanquiazul cuenta con una capacidad para más de 30.000 espectadores y jugará un papel decisivo en el ambiente, ya que el encuentro se llevará a cabo únicamente con la presencia de la hinchada local de Alianza Lima.