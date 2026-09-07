Nicolás Díaz reveló el susto que pasó tras marearse en el Alianza vs Juan Pablo II: "Se me durmió la boca"

Momentos de tensión se vivieron durante el empate 1-1 entre Alianza Lima y Juan Pablo II en Chongoyape, por la octava fecha del Torneo Clausura 2026, cuando el defensa Nicolás Díaz recibió un fuerte impacto en la cabeza producto de una jugada y terminó aturdido y tendido en el suelo, generando preocupación entre todos los presentes en Chongoyape.

El zaguero y lateral de 27 años terminó tendido en el campo de juego y solicitó su cambio para luego ser trasladado al centro médico más cercano. Afortunadamente, horas después se confirmó que su condición es estable y no presenta ningún impedimento para jugar en la próxima fecha.

Nicolás Díaz, defensa de Alianza Lima, relató el susto que vivió tras marearse en Chongoyape

En declaraciones a la prensa tras su llegada a Lima, el futbolista chileno declaró para Jax Latin Media y confirmó que se encuentra bien y sin problemas para desarrollar sus actividades en el club. No obstante, relató los angustiosos momentos que sufrió durante el cotejo ante el equipo papal.

"Fue un golpe nomás. Fue un susto, me maree y se me durmió la boca pero todo bien. Ya me dieron el alta (médica)", señaló Díaz, quien además confirmó que, tras superar este impase, ya se encuentra 100% enfocado en el clásico del fin de semana frente a Universitario de Deportes.

Alianza Lima vs. Universitario de Deportes: Fecha y hora del clásico en Matute

Vale resaltar que Alianza Lima disputará una nueva edición del superclásico del fútbol peruano, cuando reciba este sábado 12 de septiembre en el Estadio Alejandro Villanueva a Universitario de Deportes, por la fecha 9 del Torneo Clausura. El partido está programado para las 8.00 p. m. (hora peruana).

Ambos equipos llegan con la imperiosa necesidad de sumar de a tres luego de no poder ganar sus respectivos encuentros en la fecha anterior. Recordemos que Universitario empató 2-2 con Comerciantes Unidos en el Monumental de Ate.

Con los tres puntos y el orgullo de la hinchada en juego, el clásico de este fin de semana promete emociones de principio a fin, en un duelo ante dos rivales directos por el título nacional de la Liga 1 2026.