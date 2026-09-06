Gaibor acusó que 'benefician' a otros clubes y perjudican a Alianza: "Al otro lado no se revisa"

Alianza Lima igualó 1-1 frente a Juan Pablo II en la octava fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 y, al finalizar el compromiso, Fernando Gaibor tomó la palabra para hacer un comentario contundente. El futbolista señaló que existen fallos arbitrales que terminan favoreciendo a otros clubes, así como otros que afectan al cuadro íntimo.

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Fernando Gaibor acusó que 'benefician' a otro clubes a diferencia de Alianza Lima

En conversación con L1MAX, Gaibor señaló que Alianza no ha conseguido resultados favorables en el Clausura por circunstancias externas que han afectado al equipo. Además, indicó que existen infracciones que los árbitros sancionan de una manera distinta a otros equipos.

"Si porque es partido a partido. Cuando es a nosotros, se castiga muy fuerte. cuando es al otro lado, no se revisa, entrar en eso nos podemos quedar toda la tarde hablando. Somos profesionales y tenemos que seguir trabajando para revertir el momento. Lo que más queremos es volver al triunfo", afirmó.

Por otro lado, Fernando Gaibor fue preguntado nuevamente por las situaciones externas que los perjudican y decidió por no hablar más. "Es entrar en temas que realmente como jugadores no nos compete entrar. Nos concentramos en nosotros, en el trabajo. Respecto a las decisiones dentro del campo de juego sí, porque eso hace que tengamos más goles a favor, sí. Pero qué te puedo decir. Es volver al punto principal", manifestó.

Fernando Gaibor habló de la mala racha con Alianza Lima y espera recuperarse en el Torneo Clausura

Tras igualar con Melgar y Juan Pablo II, y caer frente a Deportivo Garcilaso, a Gaibor se le preguntó por la seguidilla negativa que atraviesa Alianza Lima en el Torneo Clausura 2026, en el que ya acumula tres jornadas sin ganar. El futbolista ecuatoriano aseguró que el plantel es consciente de esa situación y que entregará todo para intentar cambiarla.

“En el semestre anterior hicimos una campaña excepcional. Creo que no se habló mucho de eso. Nunca pasa eso en el fútbol, luego perdimos después de 24 fechas que muy pocos equipos hacen en el mundo y tampoco se habla sobre eso. El grupo es consciente de lo que estamos viviendo y muy por encima de todo, nos debemos a esta institución”, concluyó.