Pablo Guede contundente sobre el Alianza Lima vs Universitario: "Estoy muy tranquilo, confiado"

Alianza Lima empató 1-1 con Juan Pablo II y perdió chances de recortar puntos con Deportivo Garcilaso, actual líder del Torneo Clausura. Tras el final del encuentro, el entrenador Pablo Guede habló en conferencia de prensa y señaló que los blanquiazules merecieron quedarse con los tres puntos.

“Lo dije antes de la previa. No tengo que decir nada porque estamos enfocados al cien por cien en lo que tenemos que estar. Merecimos ganar, lo fuimos a buscar y no la pudimos meter. Un palo, un centro merodeaba la pelota y las que nos caiamos lo fallamos”, empezó declarando el estratega íntimo.

Luego, explicó que actualmente el equipo está pasando por un momento en el que no consigue concretar todas las ocasiones que crea y los rivales aprovechan en anotarle las pocas ocasiones que tienen.

“Estamos en ese momento que una te la meten y nosotros llegamos un monton y no la metemos. Lo que pasa siempre, seguir trabajando. seguir intentándolo porquie este equipo tiene el objetivo muy claro y con lo que dejaron los chicos en esta cancha, se demostró que fuimos a buscarlo”, añadió.

Al ser consultado sobre el clásico ante Universitario de Deportes, Pablo Guede reveló sentirse muy confiado y tranquilo, porque sabe que todavía faltan varios partidos y resaltó que el equipo no va a entregarse y luchará hasta el final.

“Falta todavía. Yo estoy muy tranquilo, muy confiado y esto todavía falta muchos partidos, muchas visitas, salidas y hay que seguir peleandolo a final. Que no te quede ninguna duda, porque este equipo no se va a entregar”, concluyó el DT íntimo.

¿Cuándo juegan Alianza Lima vs Universitario de Deportes?

El clásico del fútbol peruano entre Alianza Lima vs Universitario de Deportes se jugará este sábado 12 de septiembre en el Estadio Alejandro Villanueva desde las 8.30 p. m. (hora peruana). La transmisión de este partido estará a cargo de L1 Max y L1 Play.