Fixture de Alianza Lima en el Torneo Clausura: los partidos que le restan a los blanquiazules

Alianza Lima no pudo sumar tres puntos ante Juan Pablo II y tuvo que resignar un empate en el Complejo Deportivo de Chongoyape. Tras este empate, los blanquiazules no pudieron recortar puntos con los líderes del Torneo Clausura, sumaron 13 unidades y quedaron a seis de Deportivo Garcilaso y cuatro de Universitario de Deportes.

PUEDES VER: Nicolás Díaz sufrió fuerte golpe en la cabeza y se lo llevaron en camilla durante el Alianza Lima vs Juan Pablo II

De esta manera, los íntimos ven complicadas sus chances de quedarse con el Torneo Clausura y coronarse campeones de manera directa, por lo que deberán remar desde abajo y esperar a que se den otros resultados para quedarse con el segundo torneo de la Liga 1.

Próximamente, Alianza Lima afrontará el clásico frente a Universitario de Deportes en el Alejandro Villanueva. Después, recibirá a ADTtambién en Matute y tendrá una complicada salida al Cusco. A continuación, podrás revisar los partidos que le restan a los íntimos en el Torneo Clausura.

Fixture de Alianza Lima: los partidos que le restan en el Torneo Clausura

Fecha 9: Alianza Lima vs Universitario

Fecha 10: Alianza Lima vs ADT

Fecha 11: Cusco FC vs Alianza Lima

Fecha 12: Alianza Lima vs Atlético Grau

Fecha 13: Moquegua vs Alianza Lima

Fecha 14: Sporting Cristal vs Alianza Lima

Fecha 15: Alianza Lima vs Cienciano

Fecha 16: Los Chankas vs Alianza Lima

Fecha 17: Alianza Lima vs FC Cajamarca.

Alianza Lima enfrentó a Juan Pablo II en Chongoyape.

¿Cuándo juegan Alianza Lima vs Universitario de Deportes?

El clásico del fútbol peruano entre Alianza Lima vs Universitario de Deportes se jugará este sábado 12 de septiembre en el Estadio Alejandro Villanueva desde las 8.30 p. m. (hora peruana). La transmisión de este partido estará a cargo de L1 Max y L1 Play.