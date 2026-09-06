¿Nicolás Díaz se pierde el Alianza Lima vs Universitario por el Clausura? Todo lo que se sabe

Alianza Lima igualó con Juan Pablo II por la fecha 8 del Torneo Clausura. Sin embargo, durante el encuentro, Nicolás Díaz, uno de los recientes fichajes para esta segunda parte del año, tuvo que salir al minuto 84 tras caer sobre el césped y sufrir un duro golpe, por lo que tuvo que abandonar el terreno de juego con ayuda médica. El volante fue trasladado en camilla a un centro de salud para recibir atención y someterse a pruebas a raíz del fuerte golpe en la cabeza.

Tras esto, muchos hinchas íntimos mostraron su preocupación por la salud del defensor, porque el enfrentamiento contra Universitario se encuentra a la vuelta de la esquina. Por ello, se acaba de conocer nueva información sobre Díaz.

¿Nicolás Díaz se pierde el Alianza Lima vs Universitario por el Clausura?

Los blanquiazules pueden estar tranquilos, debido a que de acuerdo con la información del periodista Gerson Cuba, Díaz podrá estar presente en el clásico peruano tras pasar los exámenes médicos.

"Nicolás Díaz fue la clínica por prevención tras su golpe en la cabeza durante el partido de Alianza Lima. Paso exámenes y está bien. Queda apto para el clásico", anunció el hombre de prensa vía X.

Nicolás Díaz podrá estar presente en el clásico peruano

Alianza Lima vs Universitario: fecha, hora y canal

Alianza Lima y Universitario se enfrentarán este sábado 12 de septiembre por la fecha 9 del Torneo Clausura 2026. El clásico del fútbol peruano se disputará desde las 8:00 p. m. (hora peruana) en el estadio Alejandro Villanueva, más conocido como Matute. El esperado encuentro será transmitido en vivo por L1 MAX, por lo que los hinchas podrán seguir todos los detalles del duelo entre blanquiazules y cremas.