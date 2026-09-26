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¡No es Piero Cari! Diego Penny destacó a futbolista de la selección peruana Sub-20: "Le he visto cosas"
Tras la obtención del bronce en el Suramericano 2026, Diego Penny elogió a uno de los futbolistas de la selección peruana Sub-20.
La selección peruana de fútbol Sub-20 conquistó la medalla de bronce en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, al derrotar por 2-1 a su similar de Chile con goles de Piero Cari y autogol de Orellana. Tras el final del compromiso, el exportero Diego Penny analizó la participación del equipo que dirige Thiago Kosloski y no dudó en elogiar a un jugador en específico: estamos hablando de Fabrisio Mesías.
Diego Penny destacó la actuación de Fabrisio Mesías, arquero de la Sub-20
Durante la última emisión del programa 'Al Ángulo', el exarquero destacó las cualidades del guardameta de Alianza Lima e hizo hincapié en su capacidad para sobreponerse tras los errores cometidos en partidos anteriores. En ese sentido, precisó que el ‘1’ de la Sub-20 ha demostrado tener la personalidad necesaria para dejar atrás los momentos complicados y responder cuando el equipo más lo necesita, tal cual ocurrió en el cotejo ante Chile.
“Creo que fue destacada su participación. Hoy (ayer) volvió a tapar muy bien. Ha cometido errores técnicos, a esa edad es muy difícil salir a cortar. Aparte, a los 14 o 15 años no es muy común salir a cortar, así lo trabajes mucho, es difícil. A él le he visto cosas importantes. Le cuesta salir a cortar pero tiene valentía y eso creo que le va a servir mucho”, señaló.
El comentario de Penny sobre salir a cortar es una referencia al error que tuvo el portero blanquiazul en la derrota por 1-0 ante Argentina. El peruano tuvo una mala salida que afortunadamente no terminó en gol albiceleste. Pese a ello, Penny aseguró que Fabrisio Mesías cuenta con cualidades que pueden ser importantes para su crecimiento como arquero. El exguardameta destacó especialmente su valentía para salir a cortar y la personalidad que ha mostrado para sobreponerse a las dificultades.
Selección peruana Sub-20: los jugadores que obtuvieron el bronce en el Suramericano 2026
- Fabrisio Mesías (Alianza Lima)
- Fernando Lassanta (CA Vélez)
- Armando Aguirre (CIM, invitado)
- Duham Ballumbrosio (Sporting Cristal)
- Samuel Pereda (Alianza Lima)
- Jonathan García (Alianza Lima)
- Carlos Aramburu (Alianza Lima)
- Joaquín Verde (Universitario)
- Dyland Maceda (FBC Melgar)
- Pirlo Oba (Deportivo Llacuabamba)
- Lionel Herrera (Sporting Cristal)
- Santiago Berckemeyer (Unión Huaral)
- Jair Moretti (Sporting Cristal)
- José María Mellán (Sporting Cristal)
- Gerson Castillo (Sporting Cristal)
- Piero Cari (Alianza Lima)
- Nicolás Rengifo (Universitario)
- Eystin Córdova (Universitario)
- Marco Rivas (Tigre)
¡Vamos al Circo!
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