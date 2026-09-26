¡Inoxidable! Golazo de Gianluca Lapadula para el empate 1-1 de Perú vs Estados Unidos - VIDEO

La selección peruana no la venía pasando nada bien ante Estados Unidos tras haber sido sorprendida antes de los cinco minutos del partido. Sin embargo, a los 15 minutos del partido, Gianluca Lapadula apareció dentro del área para conectar un centro y poner el 1-1 en el marcador.

Gol de Gianluca Lapadula para el empate 1-1 de Perú vs Estados Unidos

Sobre los 15 minutos del primer tiempo, la ‘Bicolor’ realizó una gran combinación de pases en el centro del campo y el balón terminó llegando a Yoshimar Yotún, casi al borde del área. El volante levantó la cabeza y, aprovechando la corrida al espacio de Gianluca Lapadula, sacó un centro envenenado al corazón del área.

El ‘Bambino’ atacó perfectamente el balón y, aprovechando la salida del portero rival, conectó un certero cabezazo al palo contrario para marcar el empate y devolverle la tranquilidad a la selección peruana.

El actual delantero de Universitario desató la locura entre los hinchas peruanos presentes en el estadio, especialmente por su celebración, en la que se tocó el pecho y besó el escudo, un gesto que recordó a su mejor etapa con la selección peruana durante las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022.

De esta forma, el atacante ítalo-peruano demuestra su gran momento de forma en la actualidad, reafirmando su racha goleadora y volviéndose a convertir en una de las figuras de la ‘Bicolor’.

¿Cuándo fue el último gol de Gianluca Lapadula con la selección peruana?

La última vez que Gianluca Lapadula había celebrado un gol con la camiseta de la selección peruana fue en la victoria por 2-0 ante Nicaragua en un amistoso disputado en marzo de 2024. Ahora, el delantero volvió a marcar con la ‘Bicolor’ y alcanzó su décimo gol con el combinado nacional.