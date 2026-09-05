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Alianza Lima vs. Juan Pablo II por el Torneo Clausura: ¿a qué hora juegan y dónde ver?

La fecha 8 del Torneo Clausura tendrá emocionantes partidos, y uno de ellos será el encuentro entre Alianza Lima y Juan Pablo II. Ambos equipos buscarán sumar de a tres y escalar posiciones en la tabla.

Antonio Vidal
Alianza Lima vs Juan Pablo II por el Torneo Clausura de la Liga 1. Foto: composición Líbero/ IG
Alianza Lima vs Juan Pablo II por el Torneo Clausura de la Liga 1. Foto: composición Líbero/ IG
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Alianza Lima visitará a Juan Pablo II este domingo 6 de setiembre, por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1. El cuadro blanquiazul llega con la obligación de recuperar el paso luego de caer por 1-0 ante Deportivo Garcilaso, resultado que lo dejó con 12 puntos y a cuatro unidades de los líderes. Por su parte, Juan Pablo II atraviesa un buen momento tras conseguir dos victorias consecutivas, incluida la reciente remontada por 4-3 frente a Los Chankas. Además, el conjunto de Chongoyape podría superar a Alianza en la tabla si consigue quedarse con los tres puntos.

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¿A qué hora Alianza Lima vs Juan Pablo?

El duelo está programado para las 3.00 p. m. (hora peruana). Si te encuentras fuera del Perú, Diario Líbero te presenta una lista con los horarios correspondientes en otros países.

  • Costa Rica, México: 2.00 p. m.
  • Colombia, Ecuador, Perú: 3.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 4.00 p. m.
  • Bolivia, Chile, Venezuela: 4.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 5.00 p. m.
  • España: 10.00 p. m.

¿En qué canal ver Alianza Lima vs Juan Pablo II?

Podrás seguir el duelo entre Alianza Lima y Juan Pablo II a través de la señal de L1 MAX. Además, en Diario Líbero encontrarás la cobertura del encuentro para que no te pierdas ningún detalle y puedas seguir el minuto a minuto del partido por el Torneo Clausura.

Últimos encuentros de Alianza Lima vs Juan Pablo II

  • 21 de marzo del 2026: Alianza Lima 2-0 Juan Pablo II
  • 31 de julio del 2025: Juan Pablo II 1-2 Alianza Lima
  • 21 de febrero del 2025: Alianza Lima 1-0 Juan Pablo II
Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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