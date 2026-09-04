Alianza Lima confirma la gravedad de la lesión de Paolo Guerrero: ¿se pierde el Clausura?

Alianza Lima confirmó la lesión que sufrió Paolo Guerrero durante el partido ante Deportivo Garcilaso por la séptima fecha del Torneo Clausura 2026. El delantero blanquiazul tuvo que abandonar el campo de juego debido a una molestia muscular y, tras los exámenes médicos correspondientes, el club anunció el diagnóstico que genera preocupación en el comando técnico.

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Alianza Lima confirmó lesión de Paolo Guerrero

A través de un comunicado oficial, Alianza Lima informó que el atacante presenta un desgarro de segundo grado en el músculo bíceps femoral izquierdo, una lesión que lo obligará a seguir un proceso de recuperación y que, por ahora, lo mantiene alejado de las canchas.

El parte médico del conjunto blanquiazul señala: "Durante el encuentro frente a Deportivo Garcilaso por la séptima fecha del Torneo Clausura de la Liga 1, nuestro futbolista Paolo Guerrero sufrió una lesión que le impidió continuar el partido y debió ser sustituido".

Parte médico de Paolo Guerrero.

Asimismo, la institución precisó que, luego de las evaluaciones realizadas, "los resultados arrojaron que el delantero presenta un desgarro de segundo grado en el músculo bíceps femoral izquierdo". Finalmente, Alianza Lima anunció que Guerrero ya comenzó con las sesiones de recuperación: "Actualmente, el jugador ya inició sesiones de fisioterapia bajo la supervisión del departamento médico".

La lesión se produjo en un momento importante para el equipo dirigido por Pablo Guede. Guerrero fue titular ante Deportivo Garcilaso en Matute, pero no pudo completar el compromiso y fue reemplazado en el inicio del segundo tiempo. El conjunto blanquiazul terminó perdiendo 1-0 ante los cusqueños, resultado que significó su primera derrota como local en el campeonato.

Paolo Guerrero será baja en Alianza Lima.

Paolo Guerrero no jugará ante Juan Pablo II: peligra su presencia en el Clásico

La baja del atacante ya se hizo sentir en la siguiente jornada. Paolo Guerrero no viajó para enfrentar a Juan Pablo II por la octava fecha del Torneo Clausura, debido a que no logró recuperarse a tiempo de las molestias sufridas ante Garcilaso.

Ahora, la principal interrogante pasa por conocer si el delantero podrá recuperarse a tiempo para los próximos compromisos de Alianza Lima, especialmente pensando en el clásico frente a Universitario. Su presencia en dicho encuentro todavía no está confirmada y dependerá de la evolución que presente durante las próximas sesiones de fisioterapia.

Por el momento, el club ha optado por manejar con cautela los plazos de recuperación y anunció que continuará informando sobre la evolución de Paolo Guerrero, una de las principales referencias ofensivas del cuadro íntimo.