Fernando Farah, acreedor de Alianza Lima, cuestionó los gastos del club: “Sueldos que nunca vi”

Alianza Lima vive un momento de incertidumbre luego de que se difundiera que tiene un déficit financiero de 25 millones de soles, además de las situaciones que influenciaron para llegar a esa situación. En ese contexto, Fernando Farah, acreedor del club, rompió su silencio y cuestionó duramente los gastos de la institución íntima como los salarios y fichajes.

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Fernando Farah, acreedor de Alianza Lima, cuestionó los gastos del club

Durante una entrevista con el programa ‘En Pared’ de TV Perú, Fernando Farah reveló nuevos detalles sobre la situación económica que atraviesa Alianza Lima esta temporada y reconoció que nunca imaginaron encontrarse con un panorama tan complicado.

En esa línea, apuntó directamente a los elevados gastos relacionados con los salarios de los jugadores del plantel, así como a las importantes sumas destinadas a los fichajes realizados para esta campaña, asegurando que se trata de montos que nunca había visto en la institución.

Video: TV Perú.

“Uno desde afuera comienza a ver cosas que no le gustan. Entramos sin saber qué había, sin saber nada y dijimos: ‘Esté como esté, lo vamos a voltear, lo vamos a arreglar’, solo que nunca esperamos la situación económica que hemos encontrado. Estoy viendo sueldos que nunca vi en mi vida, compra de jugadores por montos que nunca me hubiera imaginado que Alianza pudiera haber hecho”, señaló.

Alan Cantero, Federico Girotti y Luis Ramos fueron los jugadores más valiosos por los que pagó Alianza Lima

Por otro lado, Farah mostró su incredulidad ante el hecho de que Alianza Lima registre números en rojo y aseguró que el Fondo Blanquiazul dejó al club completamente saneado al momento de su salida.

“No sé qué puede haber pasado realmente. Lo que yo entiendo es que cuando el Fondo Blanquiazul deja el club, lo deja al día, sin cobrar ni siquiera un mes por adelantado de ningún proveedor. Todo en orden y con la caja llena. Termina el Fondo Blanquiazul, perdemos el Clausura, apagan la luz y nos generan una crisis tremenda”, acotó.

Fernando Farah reveló diálogo con Pablo Guede

Asimismo, Fernando Farah admitió que sostuvo una conversación con Pablo Guede, donde le mostró todo su respaldo para que se dé su continuidad en caso logre consagrarse campeón de la Liga 1.

“Probablemente haya malos elementos metidos en el club, pero lo que nosotros buscamos es gente con valores. Yo he tenido una oportunidad de conversar con Pablo Guede. Como hincha, si campeona, por supuesto quiero que Guede se quede, y con el título del Apertura; ver ese equipo tan sólido, me encanta lo que hace Pablo Guede con el equipo”, finalizó.