Gabriel Sapio, agente de Paolo Guerrero, sobre asesorías para Alianza: "No existe conflicto de interés"

Alianza Lima vive una semana complicada tanto a nivel deportivo como institucional. Tras la reciente derrota en Matute ante Deportivo Garcilaso, resultado que lo alejó del primer lugar del Torneo Clausura, se reveló durante una auditoría que Gabriel Sapio, representante de Paolo Guerrero, recibió pagos externos por parte del club por concepto de asesorías comunicacionales.

Según la información del periodista Enrique De la Rosa, esto se dio durante la gestión del ex administrador blanquiazul, Fernando Cabada, y que el empresario no integraba la planilla del club ni tenía un sueldo formal. Tras este escándalo, el propio Sapio decidió romper su silencio y aclaró algunos puntos sobre el vínculo laboral que mantenía con Alianza Lima.

Gabriel Sapio, representante de Guerrero, aclaró cuál fue su rol en Alianza Lima

En entrevista para el diario El Comercio, el representante del ‘Depredador’ señaló que, así como asesoró a Alianza Lima, lo hizo con, por lo menos, otros 10 clubes. En ese sentido, descartó que exista un conflicto de intereses, alegando que él no participó en ninguna toma de decisiones en la directiva y sus asesorías eran netamente enfocadas en el aspecto deportivo.

“Fue algo absolutamente profesional. La reglamentación y el marco normativo de FIFA regula expresamente que la interacción comercial habitual entre los agentes y los clubes es como un médico que no pueda trabajar en una clínica. Distinto sería que yo tenga un rol de toma de decisiones en alguna institución, que obviamente no es el caso, ni fue ni será. Acá no hay doble función. Es un acuerdo comercial, no hay conflicto (de interés). Yo como asesoro comercialmente a Alianza Lima, asesoro a otros 10 clubes”, señaló en diálogo con la periodista Fernanda Huapaya.

“La base está en el sustento de la toma de decisiones, ahí hubiera conflicto de intereses. Yo no tomo ninguna decisión, ni tomé ninguna decisión, ni tomaré ninguna decisión en los clubes en los cuales brinde un asesoramiento comercial”, añadió.

Se reveló que Gabriel Sapio, agente de Paolo Guerrero, cobró dinero de Alianza Lima

¿Cuánto cobró Gabriel Sapio por asesorar a Alianza Lima?

Respecto a las cifras que recibió de parte del club por asesoramiento, Gabriel Sapio evitó dar los montos específicos, sin embargo negó que el club le haya abonado 75 mil dólares por los servicios prestados. Bajo esa premisa, aseguró que esta situación tiene como único objetivo desestabilizar al club que lucha por el título nacional de la Liga 1 2026.

“Los montos, en el marco de la confidencialidad que tienen este tipo de contratos, son presos de esa confidencialidad y después, absolutamente blasfemias, mentiras e inventos que tienen, creo, una única misión que es desestabilizar la interna", sostuvo.