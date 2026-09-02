¿Pablo Guede renunció a Alianza Lima por 'problemas' institucionales? La verdad sobre su futuro

Alianza Lima vive un momento de incertidumbre a nivel institucional luego de una auditoría a las finanzas del club, cuyos resultados revelaron que la institución presuntamente tiene números en rojo. En medio de este panorama, surgieron rumores sobre una posible renuncia de Pablo Guede, dejando al equipo en plena disputa por el Torneo Clausura. Conoce la verdad sobre el futuro del técnico.

¿Pablo Guede renunció a Alianza Lima?

Los cimientos de Matute volvieron a remecerse luego de que se hiciera viral la información sobre una presunta renuncia de Pablo Guede a su cargo como entrenador de Alianza Lima, en medio de los problemas que atraviesa el club. Sin embargo, durante el programa ‘Modo Fútbol’, el periodista José Varela desmintió esta versión y llevó tranquilidad a los hinchas blanquiazules.

Según indicó el periodista deportivo, el técnico argentino no ha presentado su renuncia ante la dirección deportiva de los blanquiazules y, por el contrario, se encuentra completamente enfocado en preparar el próximo partido ante Juan Pablo II por el Torneo Clausura.

Pablo Guede seguirá buscando salir campeón con Alianza Lima esta temporada

"Me dijeron que no sigamos rumores porque Pablo Guede no ha renunciado al equipo. Esa es la información que me dieron de alguien muy cercano al club. Guede está firme en Alianza Lima y mentalizado en el partido ante Juan Pablo II", reveló el citado comunicador.

No obstante, Varela señaló que el estratega argentino no es ajeno a lo que sucede en la interna del club, aunque resaltó que ha afrontado situaciones tensas a lo largo de su carrera, experiencia que le permite mantenerse enfocado en sus objetivos pese a la incertidumbre institucional.

"Pablo Guede no es ajeno a lo que ocurre o se pueda decir dentro del club. No he podido conversar con él, pero no sé si esto lo vaya a mover, porque es un entrenador que tiene la fortaleza para seguir encaminado a sus objetivos", complementó.

Números de Pablo Guede en Alianza Lima

El futuro del técnico ha estado rodeado de rumores a lo largo del año. Sin embargo, Guede se ha mantenido en el cargo y ha conseguido un notable desempeño. El estratega argentino ha dirigido 26 partidos en la temporada, con un saldo de 15 victorias, ocho derrotas y tres empates. Durante su gestión, logró conquistar el Torneo Apertura, aunque también sufrió la eliminación en la primera ronda de la Copa Libertadores.