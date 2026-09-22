Héctor Cúper tomó importante medida con los jugadores de Universitario durante la fecha FIFA

Universitario de Deportes no llega en el mejor momento a la para del campeonato. Los cremas siguen muy de cerca la pelea por el título del Torneo Clausura 2026, pero han evidenciado una profunda crisis de rendimiento al mando de Héctor Cúper. Precisamente, el técnico ha decidido tomar una importante decisión con sus pupilos para esta fecha FIFA.

¿Qué medida tomó Héctor Cúper con el plantel de Universitario?

Los cremas son conscientes de que deberán aprovechar el receso del campeonato para mejorar su funcionamiento de cara a la recta final de la temporada. Por ello, Gustavo Peralta reveló detalles de la planificación de Universitario para las próximas semanas.

El comunicador desmintió los rumores surgidos en redes sobre una supuesta decisión de Héctor Cúper de imponer trabajos sin descanso a los jugadores tras la goleada ante Deportivo Garcilaso. En ese sentido, indicó que el plantel entrenará hasta el jueves 24 de septiembre y luego tendrá tres días libres para descansar.

Universitario tendrá solo tres días de descanso en esta fecha FIFA

“El equipo entrena hoy, mañana y el jueves. Luego, tendrán libre hasta el lunes. El plantel tiene libre todo el fin de semana y eso ya estaba establecido desde hace dos o tres semanas”, fue la información que reveló el periodista deportivo.

De esta forma, los futbolistas de la ‘U’ volverán a los trabajos en Campo Mar el lunes 28 de septiembre, con el objetivo de recuperar su mejor ritmo futbolístico y corregir los errores mostrados en las últimas fechas. Cabe señalar que, según Peralta, esta planificación ya había sido establecida con varias semanas de anticipación.

Héctor Cúper se mantendrá en la dirección técnica de Universitario

Pese a que han logrado sacar adelante resultados positivos, los hinchas han cuestionado duramente a Héctor Cúper por el desempeño del plantel de Universitario. Sin embargo, pese a la goleada en contra y las críticas, la administración crema ha decidido respaldar al técnico y todo indica que se mantendrá trabajando para revertir el mal momento.