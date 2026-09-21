Universitario presentó a jugador de Estados Unidos como su flamante fichaje: "Con Garra"

Universitario de Deportes se coronó campeón del Torneo Apertura de la Segunda División de la Liga de Lima de Básquet 2026 y ahora busca repetir la hazaña en el Clausura. Con ese objetivo, el conjunto merengue anunció la incorporación de un jugador procedente de Estados Unidos: estamos hablando de Elijah Wyche.

Universitario de Deportes presentó a estadounidense como su nuevo fichaje

Mediante sus redes sociales, Universitario dio a conocer a Elijah Anthony Wyche como incorporación de su equipo de básquet para el Clausura 2026 de la segunda división de la Liga de Lima.

Universitario de Deportes presentó a Elijah Anthony Wyche como su nuevo fichaje en el equipo de básquet

Cabe destacar que el jugador estadounidense actúa como alero, mide 2 metros y se formó en la Universidad de West Florida, por lo que ahora tratará de demostrar su potencial en el conjunto merengue, que aspira al ascenso a la primera división.

“Un refuerzo de altura. Elijah Anthony Wyche, alero estadounidense de 2 metros, se suma a nuestras filas para esta temporada. Formado en la Universidad de West Florida, llega a la crema para aportar toda su potencia. ¡Con Garra, Elijah!”, se puede leer en la cuentas del club merengue.

¿Cómo le va a Universitario de Deportes en el básquet?

Con la incorporación de Elijah Wyche, Universitario de Deportes apunta a conquistar el título del Torneo Clausura de la Segunda División de la Liga de Lima de Básquet 2026 y, posteriormente, en 2027, obtener la clasificación a la primera categoría para ir en busca del esperado ascenso a la Liga Nacional en 2028. Cabe mencionar que el cuadro merengue ya ganó el Apertura por lo que si gana el segundo torneo no será necesario una final, sino obtendrá su pase directo.