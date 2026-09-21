Rosalía Zegarra encara la tercera parada de su ruta internacional en el país vasco tras triunfar en Chile

El trail running peruano vuelve a acaparar miradas en el circuito internacional Merrell Skyrunner World Series. La experimentada atleta cajamarquina, Rosalía Zegarra, integrante del team CIVA Endurance Club, se encuentra en territorio europeo afinando los últimos detalles para la carrera Gorbeia Suzien que se disputará en el País Vasco, España. Zegarra, actualmente figura 4.ª en el ranking general del circuito y busca cerrar su participación sosteniendo un top 10 en el ranking final del circuito.

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Tras una sólida gira por tierras chilenas donde demostró su jerarquía al vencer de manera absoluta en sus dos competencias: el Nahuelbuta All In sobre 21 kilómetros en la Araucanía y el Desafío El Caqui sobre 32 kilómetros en Catemu, Zegarra cruza el Atlántico para un nuevo reto. Su próximo objetivo es la prestigiosa Gorbeia Suzien, que se disputará este 26 de septiembre sobre un trazado técnico de 32 kilómetros en el poblado de Zeanuri, País Vasco, España. Esta prueba forma parte del circuito mundial de las Skyrunner World Series, reuniendo a la élite absoluta de las carreras por montaña al ser una prueba roja que proporciona 1.5X puntos.

Rosalía Zegarra quiere sostener el Top 10.

Tras su inminente desafío en tierras vascas, su camino continuará el próximo 24 de octubre con el Sobrescobio Redes Trail (31 kilómetros en Asturias, España), competencia clave para confirmar su clasificación a la gran final del circuito: la emblemática Marató dels Dements (42,5 kilómetros en Castellón, España), programada para el 7 de noviembre, donde llegan las 20 mejores del circuito.

"Llegamos con una preparación muy sólida y con la confianza a tope tras haber ganado en Chile. La Gorbeia Suzien es una carrera legendaria, muy técnica y rápida, donde compiten los mejores del mundo. Nuestro objetivo es pelear el podio de principio a fin", señaló Zegarra previo a la competencia.

El CIVA Endurance Club mantiene firme su compromiso de sumar esfuerzos y brindar los recursos necesarios para que estos atletas sigan representando al Perú al más alto nivel internacional. Asimismo, reitera la invitación a más marcas de la empresa privada a unirse a estos proyectos deportivos que impulsan el desarrollo del trail y skyrunning nacional.