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San Martin da el golpe y fichó a estrella de Alemania para la Liga Peruana de Vóley 2026-27

De la Liga de Naciones de Voleibol (VNL) de la FIVB a la Liga Peruana de Vóley. San Martín anunció a estrella de la selección alemana.

Gary Huaman
Vanessa Delancy es nueva jugadora santa.
Vanessa Delancy es nueva jugadora santa. | Foto: Instagram/USMP
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¡Tremendo fichaje! A semanas del inicio de la Liga Peruana de Vóley 2026-27, la Universidad San Martín anunció con bombos y platillos a la figura de la selección alemana, Vanessa Delancy, quien tiene una trayectoria importante e incluso ha llegado a disputar la Liga de Naciones de Voleibol (VNL) de la FIVB.

Revisa qué clubes harán sus presentaciones de sus planteles.

PUEDES VER: Presentaciones de los clubes de la Liga Peruana de Vóley 2026-27: fechas, rivales y canales de TV

Actualmente tiene 27 años y con 1,81 m, la teutona llega al cuadro santo procedente del Maritza Plovdiv de Bulgaria y ocupará la posición de punta en el cuadro. De esta manera, la Universidad San Martín completó todos sus cupos de extranjeros con la alemana, Yanlis Feliz, Emily Zinger, Meegan Hart, Kari Zumach y Paola Rivera.

USMP

Vanessa Delancy es nueva jugadora santa. Foto: Instagram/USMP

Ahora, el cuadro de Santa Anita se preparará para la Gala Santa que se llevará a cabo el próximo diez de octubre en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa el Salvador desde las 5.00 p. m. y enfrentarán a Gimnasia y Esgrima de la Plata. Tras esto, quedarán listas para el debut de la Liga Peruana de Vóley 2026-27.

Plantel de San Martín para la Liga Peruana de Vóley 2026-27

Cuerpo técnico

  • Pablo Martín Ambrosini (DT), Diego Recavarren (Asistente), Rodrigo Ezequiel Alvarez (Estadista), Agustín Mirande (Fisioterapeuta) y Julián Giraldez (Preparador físico).

Colocadora

  • Paola Rivera (Renovación) y Alisson Alarcón (Renovación).

Opuesta

  • Kari Zumach (Fichaje) y Emily Zinger (Fichaje).

Receptora

  • Fernanda Pinto (Renovación), Brenda Lobatón (Renovación), Angélica Aquino (Renovación), Angela Gago (Renovación), Antonella Tello (Renovación) y Yanlis Feliz (Fichaje).

Bloqueadora

  • Ginna López (Renovación), María Fernanda López-Torres (Fichaje), Alexandra Machado (Fichaje), Meegan Hart (Fichaje).

Líbero

  • Pamela Cuya Toro (Renovación), Nicolle Ayala y Cesia Mariño (Renovación).
Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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