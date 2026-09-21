San Martin da el golpe y fichó a estrella de Alemania para la Liga Peruana de Vóley 2026-27

¡Tremendo fichaje! A semanas del inicio de la Liga Peruana de Vóley 2026-27, la Universidad San Martín anunció con bombos y platillos a la figura de la selección alemana, Vanessa Delancy, quien tiene una trayectoria importante e incluso ha llegado a disputar la Liga de Naciones de Voleibol (VNL) de la FIVB.

Actualmente tiene 27 años y con 1,81 m, la teutona llega al cuadro santo procedente del Maritza Plovdiv de Bulgaria y ocupará la posición de punta en el cuadro. De esta manera, la Universidad San Martín completó todos sus cupos de extranjeros con la alemana, Yanlis Feliz, Emily Zinger, Meegan Hart, Kari Zumach y Paola Rivera.

Vanessa Delancy es nueva jugadora santa. Foto: Instagram/USMP

Ahora, el cuadro de Santa Anita se preparará para la Gala Santa que se llevará a cabo el próximo diez de octubre en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa el Salvador desde las 5.00 p. m. y enfrentarán a Gimnasia y Esgrima de la Plata. Tras esto, quedarán listas para el debut de la Liga Peruana de Vóley 2026-27.

Plantel de San Martín para la Liga Peruana de Vóley 2026-27

Cuerpo técnico

Pablo Martín Ambrosini (DT), Diego Recavarren (Asistente), Rodrigo Ezequiel Alvarez (Estadista), Agustín Mirande (Fisioterapeuta) y Julián Giraldez (Preparador físico).

Colocadora

Paola Rivera (Renovación) y Alisson Alarcón (Renovación).

Opuesta

Kari Zumach (Fichaje) y Emily Zinger (Fichaje).

Receptora

Fernanda Pinto (Renovación), Brenda Lobatón (Renovación), Angélica Aquino (Renovación), Angela Gago (Renovación), Antonella Tello (Renovación) y Yanlis Feliz (Fichaje).

Bloqueadora

Ginna López (Renovación), María Fernanda López-Torres (Fichaje), Alexandra Machado (Fichaje), Meegan Hart (Fichaje).

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