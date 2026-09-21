Perú vs Argentina: fecha, hora y canal por las semifinales de los Juegos Suramericanos 2026

La Selección Peruana Sub-20 avanzó a las semifinales del fútbol masculino en los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 tras vencer 2-1 a Panamá. El conjunto, dirigido por Thiago Kosloski, logró la victoria gracias a los goles de Jonathan García, quien marcó en el tiempo de descuento del primer tiempo, y Gerson Castillo, que selló el triunfo a los 75 minutos del segundo tiempo.

Con este resultado, Perú finalizó la fase de grupos en la primera posición, acumulando seis puntos tras dos victorias y una derrota. El equipo comenzó su participación con una caída de 2-0 ante Colombia, pero se recuperó al vencer 2-0 a Chile, con anotaciones de Piero Cari y José María Mellán, antes de asegurar su clasificación con el triunfo sobre Panamá.

La selección peruana derrotó 2-1 a Panamá. Foto: X/La Bicolor

Este triunfo permite a la Bicolor avanzar a la siguiente fase, donde se enfrentará a Argentina este miércoles 23.

¿A qué hora juegan Perú vs Argentina por los Juegos Suramericanos 2026?

La semifinal entre Perú vs Argentina se llevará a cabo este miércoles 23 a las 8.00 a. m. (hora peruana) y 10.00 a. m. (hora argentina) en el Estadio Marcelo Bielsa.

¿Dónde ver Perú vs Argentina por los Juegos Suramericanos 2026?

La transmisión de las semifinales entre Perú vs Argentina estará a cargo del canal Movistar Deportes para nuestra región.

Convocados de Perú a los Juegos Suramericanos 2026

Arqueros

Fabrisio Mesías – Alianza Lima

– Alianza Lima Fernando Lassanta – C.A. Vélez

– C.A. Vélez Armando Aguirre – CIM (Invitado)

Defensas

Duham Ballumbrosio – Sporting Cristal

– Sporting Cristal Samuel Pereda – Alianza Lima

– Alianza Lima Jonathan García – Alianza Lima

– Alianza Lima Joaquín Verde – Universitario

– Universitario Carlos Aramburu – Alianza Lima

– Alianza Lima Dyland Maceda – FBC Melgar

– FBC Melgar Pirlo Oba – D. Llacuabamba

– D. Llacuabamba Lionel Herrera – Sporting Cristal

Mediocampistas

Santiago Berckemeyer – Unión Huaral

– Unión Huaral Jair Moretti – Sporting Cristal

– Sporting Cristal Piero Cari – Alianza Lima

– Alianza Lima José María Mellán – Sporting Cristal

– Sporting Cristal Gerson Castillo – Sporting Cristal

Delanteros