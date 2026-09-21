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Perú vs Argentina: fecha, hora y canal por las semifinales de los Juegos Suramericanos 2026
Tras vencer a Panamá, la selección peruana consiguió su clasificación a los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.
La Selección Peruana Sub-20 avanzó a las semifinales del fútbol masculino en los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 tras vencer 2-1 a Panamá. El conjunto, dirigido por Thiago Kosloski, logró la victoria gracias a los goles de Jonathan García, quien marcó en el tiempo de descuento del primer tiempo, y Gerson Castillo, que selló el triunfo a los 75 minutos del segundo tiempo.
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Con este resultado, Perú finalizó la fase de grupos en la primera posición, acumulando seis puntos tras dos victorias y una derrota. El equipo comenzó su participación con una caída de 2-0 ante Colombia, pero se recuperó al vencer 2-0 a Chile, con anotaciones de Piero Cari y José María Mellán, antes de asegurar su clasificación con el triunfo sobre Panamá.
La selección peruana derrotó 2-1 a Panamá. Foto: X/La Bicolor
Este triunfo permite a la Bicolor avanzar a la siguiente fase, donde se enfrentará a Argentina este miércoles 23.
¿A qué hora juegan Perú vs Argentina por los Juegos Suramericanos 2026?
La semifinal entre Perú vs Argentina se llevará a cabo este miércoles 23 a las 8.00 a. m. (hora peruana) y 10.00 a. m. (hora argentina) en el Estadio Marcelo Bielsa.
¿Dónde ver Perú vs Argentina por los Juegos Suramericanos 2026?
La transmisión de las semifinales entre Perú vs Argentina estará a cargo del canal Movistar Deportes para nuestra región.
Convocados de Perú a los Juegos Suramericanos 2026
Arqueros
- Fabrisio Mesías – Alianza Lima
- Fernando Lassanta – C.A. Vélez
- Armando Aguirre – CIM (Invitado)
Defensas
- Duham Ballumbrosio – Sporting Cristal
- Samuel Pereda – Alianza Lima
- Jonathan García – Alianza Lima
- Joaquín Verde – Universitario
- Carlos Aramburu – Alianza Lima
- Dyland Maceda – FBC Melgar
- Pirlo Oba – D. Llacuabamba
- Lionel Herrera – Sporting Cristal
Mediocampistas
- Santiago Berckemeyer – Unión Huaral
- Jair Moretti – Sporting Cristal
- Piero Cari – Alianza Lima
- José María Mellán – Sporting Cristal
- Gerson Castillo – Sporting Cristal
Delanteros
- Nicolás Rengifo – Universitario
- Eystin Córdova – Universitario
- Marco Rivas – Tigre
¡Vamos al Circo!
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