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Perú vs Argentina: fecha, hora y canal por las semifinales de los Juegos Suramericanos 2026

Tras vencer a Panamá, la selección peruana consiguió su clasificación a los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

Gary Huaman
La selección peruana avanzó a la semifinales de los Juegos Suramericanos.
La selección peruana avanzó a la semifinales de los Juegos Suramericanos. | Foto: X/La Bicolor
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La Selección Peruana Sub-20 avanzó a las semifinales del fútbol masculino en los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 tras vencer 2-1 a Panamá. El conjunto, dirigido por Thiago Kosloski, logró la victoria gracias a los goles de Jonathan García, quien marcó en el tiempo de descuento del primer tiempo, y Gerson Castillo, que selló el triunfo a los 75 minutos del segundo tiempo.

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Con este resultado, Perú finalizó la fase de grupos en la primera posición, acumulando seis puntos tras dos victorias y una derrota. El equipo comenzó su participación con una caída de 2-0 ante Colombia, pero se recuperó al vencer 2-0 a Chile, con anotaciones de Piero Cari y José María Mellán, antes de asegurar su clasificación con el triunfo sobre Panamá.

La selección peruana derrotó 2-1 a Panamá. Foto: X/La Bicolor

La selección peruana derrotó 2-1 a Panamá. Foto: X/La Bicolor

Este triunfo permite a la Bicolor avanzar a la siguiente fase, donde se enfrentará a Argentina este miércoles 23.

¿A qué hora juegan Perú vs Argentina por los Juegos Suramericanos 2026?

La semifinal entre Perú vs Argentina se llevará a cabo este miércoles 23 a las 8.00 a. m. (hora peruana) y 10.00 a. m. (hora argentina) en el Estadio Marcelo Bielsa.

¿Dónde ver Perú vs Argentina por los Juegos Suramericanos 2026?

La transmisión de las semifinales entre Perú vs Argentina estará a cargo del canal Movistar Deportes para nuestra región.

Convocados de Perú a los Juegos Suramericanos 2026

Arqueros

  • Fabrisio Mesías – Alianza Lima
  • Fernando Lassanta – C.A. Vélez
  • Armando Aguirre – CIM (Invitado)

Defensas

  • Duham Ballumbrosio – Sporting Cristal
  • Samuel Pereda – Alianza Lima
  • Jonathan García – Alianza Lima
  • Joaquín Verde – Universitario
  • Carlos Aramburu – Alianza Lima
  • Dyland Maceda – FBC Melgar
  • Pirlo Oba – D. Llacuabamba
  • Lionel Herrera – Sporting Cristal

Mediocampistas

  • Santiago Berckemeyer – Unión Huaral
  • Jair Moretti – Sporting Cristal
  • Piero Cari – Alianza Lima
  • José María Mellán – Sporting Cristal
  • Gerson Castillo – Sporting Cristal

Delanteros

  • Nicolás Rengifo – Universitario
  • Eystin Córdova – Universitario
  • Marco Rivas – Tigre
Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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