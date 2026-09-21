Daniela Butrón revela cómo es la verdadera relación entre Jairo Concha y su padre Leao: "Me va a m4t*r"

Desde que se hizo pública la relación entre Daniela Butrón y Jairo Concha, más de un seguidor quiere saber todos los detalles sobre este singular romance, ya que ambas figuras son hinchas desde niños de Alianza Lima y Universitario de Deportes, respectivamente. En este contexto, se conoció cómo es la relación del jugador merengue con Leao.

Como se sabe, Leao Butrón es un referente del elenco blanquiazul y su hija es hincha del cuadro de La Victoria, pero pese a este fanatismo no pudo evitar enamorarse de un jugador merengue, dejando en claro que la rivalidad entre ambas escuadras peruanas es únicamente en la cancha.

Daniela Butrón revela qué relación tienen Jairo Concha y Leao Butrón

En una reciente entrevista para Teledeportes de Panamericana Televisión, la creadora de contenido contó que su padre y enamorado se llevan muy bien. Incluso bromeó con que Jairo Concha le llama “suegrito” al exportero de Alianza Lima.

“Suegrito le dice, no no. Me va a matar”, comentó Daniela entre risas. Además, se dio a conocer que Leao Butrón hizo una apuesta con su yerno, quien debía anotar dos goles en el clásico peruano que se jugó el pasado sábado 12 de septiembre, donde el cuadro íntimo cayó 1-2 ante la 'U' en Matute.

Daniela cuenta que Leao Butrón tiene buena relación con Jairo Concha.

Por otro lado, la hija de Leao Butrón agregó que Jairo Concha fue a hablar con sus padres para que den el importante paso de convivir, a lo que obtuvo una respuesta positiva. La influencer se muestra muy enamorada del volante crema y le deseó los mejores éxitos en su carrera futbolística.