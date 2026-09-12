¿Alianza Lima o Universitario? Daniela Butrón, pareja de Jairo Concha, sorprende con su elección para el clásico

La previa del clásico entre Alianza Lima y Universitario de Deportes sumó un ingrediente inesperado fuera de la cancha. Daniela Butrón, comunicadora e hija del exarquero blanquiazul Leao Butrón, mostró en redes sociales su respaldo al conjunto de La Victoria pese a su relación con Jairo Concha, actual mediocampista del cuadro crema.

PUEDES VER: Los mejores memes de hinchas previo al clásico Alianza Lima vs Universitario

Daniela Butrón luce la camiseta de Alianza Lima previo al clásico

A pocas horas del esperado enfrentamiento, Daniela Butrón compartió una publicación en su cuenta oficial de Instagram, en la que aparece luciendo con orgullo la camiseta de Alianza Lima. Con esta publicación, dejó clara su identificación con el equipo blanquiazul y con una tradición familiar vinculada al club.

Su elección llamó especialmente la atención debido a que mantiene una relación sentimental con Jairo Concha, futbolista de Universitario de Deportes. El volante crema afrontará uno de los partidos más importantes del calendario de la Liga 1, pero su pareja optó por mostrar públicamente su afinidad por el eterno rival.

La publicación rápidamente generó comentarios y reacciones entre los seguidores de ambos clubes. La particular situación entre Daniela Butrón y Jairo Concha añadió un toque de frescura a la previa del clásico del fútbol peruano.

Alianza Lima vs. Universitario: así llega la previa del clásico

La publicación de Daniela Butrón se convirtió en uno de los detalles que le puso más color a las horas previas al Alianza Lima vs. Universitario. Su vínculo familiar con el cuadro blanquiazul, especialmente por ser hija de Leao Butrón, hizo que su elección despertara aún más interés entre los hinchas.

El clásico peruano está programado para disputarse a las 8:00 p. m. (hora peruana) en el estadio Alejandro Villanueva, conocido como Matute, por la novena fecha del Torneo Clausura de la Liga 1.

Mientras los equipos se preparan para un nuevo capítulo de una de las rivalidades más importantes del fútbol peruano, las redes sociales también se han convertido en uno de los escenarios de la previa.