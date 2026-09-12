0
EN VIVO
Alianza Lima vs Universitario por el clásico

¿Alianza Lima o Universitario? Daniela Butrón, pareja de Jairo Concha, sorprende con su elección para el clásico

Daniela Butrón llamó la atención en redes al vestir la camiseta de Alianza Lima antes del clásico, pese a ser pareja del jugador de Universitario, Jairo Concha.

Redacción Líbero Ocio
Daniela Butrón ya tiene un favorito para el clásico.
Daniela Butrón ya tiene un favorito para el clásico. | Composición: María Zapata | Líbero
COMPARTIR

La previa del clásico entre Alianza Lima y Universitario de Deportes sumó un ingrediente inesperado fuera de la cancha. Daniela Butrón, comunicadora e hija del exarquero blanquiazul Leao Butrón, mostró en redes sociales su respaldo al conjunto de La Victoria pese a su relación con Jairo Concha, actual mediocampista del cuadro crema.

Los mejores memes de hinchas previo al clásico Alianza Lima vs Universitario.

PUEDES VER: Los mejores memes de hinchas previo al clásico Alianza Lima vs Universitario

Daniela Butrón luce la camiseta de Alianza Lima previo al clásico

A pocas horas del esperado enfrentamiento, Daniela Butrón compartió una publicación en su cuenta oficial de Instagram, en la que aparece luciendo con orgullo la camiseta de Alianza Lima. Con esta publicación, dejó clara su identificación con el equipo blanquiazul y con una tradición familiar vinculada al club.

Su elección llamó especialmente la atención debido a que mantiene una relación sentimental con Jairo Concha, futbolista de Universitario de Deportes. El volante crema afrontará uno de los partidos más importantes del calendario de la Liga 1, pero su pareja optó por mostrar públicamente su afinidad por el eterno rival.

La publicación rápidamente generó comentarios y reacciones entre los seguidores de ambos clubes. La particular situación entre Daniela Butrón y Jairo Concha añadió un toque de frescura a la previa del clásico del fútbol peruano.

Alianza Lima vs. Universitario: así llega la previa del clásico

La publicación de Daniela Butrón se convirtió en uno de los detalles que le puso más color a las horas previas al Alianza Lima vs. Universitario. Su vínculo familiar con el cuadro blanquiazul, especialmente por ser hija de Leao Butrón, hizo que su elección despertara aún más interés entre los hinchas.

El clásico peruano está programado para disputarse a las 8:00 p. m. (hora peruana) en el estadio Alejandro Villanueva, conocido como Matute, por la novena fecha del Torneo Clausura de la Liga 1.

Mientras los equipos se preparan para un nuevo capítulo de una de las rivalidades más importantes del fútbol peruano, las redes sociales también se han convertido en uno de los escenarios de la previa.

Redacción Líbero Ocio
AUTOR: Redacción Líbero Ocio

Las publicaciones firmadas como "Redacción Líbero ocio" son elaboradas por nuestro equipo, bajo la supervisión del editor de la sección correspondiente de la marca.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. ¿Alianza Lima o Universitario? Daniela Butrón, pareja de Jairo Concha, sorprende con su elección para el clásico

  2. Sinuano Noche HOY, sábado 12 de septiembre de 2026, EN VIVO: números ganadores del último sorteo

  3. Los mejores memes de hinchas previo al clásico Alianza Lima vs Universitario

¡Vamos al Circo!

Notas Recomendadas

Ofertas

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 89.00
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar

Fun Jungle

Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

PRECIO

S/ 28.90
Comprar

Rally Kart

Rally Kart: 5, 8 o 15 vueltas según elijas. Válido en sus 6 locales

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ocio

Estados Unidos

Fútbol Peruano