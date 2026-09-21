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Murió Presley Gerber, hijo de la modelo Cindy Crawford, a los 27 años: esto se conoce sobre su lamentable deceso

El modelo Presley Gerber perdió la vida mientras estaba internado en centro de rehabilitación en Los Ángeles, EE. UU. ¿Qué se reveló sobre su fallecimiento?

Melanni Miranda
Murió Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford, a los 27 años: esto se conoce sobre su lamentable deceso.
Murió Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford, a los 27 años: esto se conoce sobre su lamentable deceso. | Composición Líbero / Melanni Miranda / Revisa Mercado.
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El mundo de la moda está de luto. Presley Gerber, reconocido modelo e hijo de la famosa supermodelo estadounidense Cindy Crawford y del empresario Rande Gerber, murió el 20 de septiembre a los 27 años, en Los Ángeles, California. Su partida ha conmocionado a la industria y a sus seguidores. La noticia fue corroborada por Allie Jenkins, representante de la familia, y también fue confirmada por la oficina del forense del condado de Los Ángeles. Aquí los detalles.

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Murió Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford, a los 27 años: ¿qué se sabe sobre su deceso?

Presley Gerber falleció el último domingo en un centro de rehabilitación, según los registros del forense del condado de Los Ángeles, consultados por USA TODAY y otros portales internacionales. La representante de Crawford y Rande Gerber confirmó el deceso a dicho medio, señalando que "la familia pide privacidad durante este momento tan difícil y doloroso".

Presley Gerber.

Murió Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford, a los 27 años: esto se conoce sobre su lamentable deceso.

Hasta este lunes 21 de septiembre, no se ha revelado la causa oficial de la muerte y la autopsia aún sigue en proceso. A pesar de que Gerber había compartido anteriormente sus luchas con las sustancias y problemas de salud mental, las autoridades no han especificado si estos factores tuvieron algún impacto en su reciente partida.

Es importante mencionar que cualquier afirmación que relacione su muerte con una causa particular debe considerarse no confirmada debido a que los informes han señalado que la investigación forense sigue en curso y que aún no se ha emitido una conclusión sobre las circunstancias exactas. Su madre Cindy Crawford ha preferido no declarar de forma directa.

Presley Gerber se había ganado un nombre en el mundo de la moda: trabajó con reconocidas marcas

Presley, al igual que su madre y su hermana, siguió el camino del modelaje. Participó en diversas campañas publicitarias, destacándose su trabajo para marcas de renombre como Calvin Klein y Dolce & Gabbana.

Asimismo, compartió pantalla con Cindy Crawford en un anuncio de Pepsi, el cual fue transmitido durante la Super Bowl de 2018.

Melanni Miranda
AUTOR: Melanni Miranda

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