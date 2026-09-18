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San Juan de Lurigancho contará muy pronto con moderno espacio público: vecinos disfrutarán de nuevas estructuras
La obra en San Juan de Lurigancho alcanzó el 65% de avance y se prepara para convertirse en un moderno espacio público con nuevas estructuras para los vecinos.
En San Juan de Lurigancho avanza progresivamente la obra de construcción de la nueva Plaza de Armas de Mariscal Cáceres. Este proyecto busca transformar cerca de 15 mil metros cuadrados en un moderno espacio público que contará con zonas para el tránsito, la recreación, el encuentro vecinal y el disfrute de las familias del distrito.
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La intervención en SJL ya registra un 65% de ejecución y contempla más de 10 mil metros cuadrados de nuevas construcciones, entre las que se encuentran veredas, pisos adoquinados, áreas asfaltadas, muros de contención, graderías, rampas, sardineles, camellones y banquetas.
Por otro lado, uno de los principales componentes de la obra será el mejoramiento de las áreas destinadas al encuentro y recreación de la comunidad. La nueva infraestructura permitirá contar con espacios más amplios y acondicionados para que niños, jóvenes, adultos y adultos mayores puedan disfrutar de actividades al aire libre.
El proyecto contará con nuevas veredas, áreas verdes, rampas, graderías, zonas recreativas y un monumento a Mariscal Cáceres.
El proyecto también incluye un importante componente paisajístico con aproximadamente 4.500 metros cuadrados de áreas verdes, donde se instalarán grass natural, arbustos y árboles. A ello se sumará un monumento dedicado al héroe Mariscal Cáceres, elemento que contribuirá a reforzar la identidad de este espacio público.
Con el 65% de avance, la Plaza de Armas de Mariscal Cáceres empieza a mostrar la magnitud de la transformación y se acerca a convertirse en un nuevo punto de encuentro para miles de familias de San Juan de Lurigancho. La intervención busca ofrecer un entorno moderno, accesible y con mayores espacios para la convivencia vecinal.
Esta noticia generó diversos comentarios en las redes sociales, donde los usuarios no dudaron en comentar. “Qué buena obra”, “Era lo que San Juan de Lurigancho estaba necesitando”, “Esperemos la obra termine pronto y podamos disfrutar de la nueva Plaza de Armas”, indicaron.
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