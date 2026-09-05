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Municipalidad de SJL avanza obra que transformará importante avenida: vecinos y conductores serán beneficiados

La obra ya se encuentra en 85% de avance y entra en su etapa final con el asfaltado. Además contará con nuevas veredas, áreas verdes y elementos de seguridad.

Angie De La Cruz
La obra en SJL ya registra un 85% de avance: beneficiará a vecinos y conductores con nuevas pistas y veredas.
La obra en SJL ya registra un 85% de avance: beneficiará a vecinos y conductores con nuevas pistas y veredas. | Composición: Líbero/Municipalidad de San Juan de Lurigancho
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La Municipalidad de San Juan de Lurigancho (SJL) continúa avanzando con una importante obra de mejoramiento vial en la zona de UPIS Huáscar, grupo 12. Este proyecto busca transformar las condiciones de tránsito y accesibilidad en esta zona del distrito. Actualmente, los trabajos presentan un 85% de avance y ya ingresaron a una de sus etapas finales: el asfaltado de las vías.

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La intervención contempla la colocación de más de 8,500 metros cuadrados de nuevo asfalto, beneficiando a más de 10 calles del sector. De esta manera, los vecinos y conductores podrán contar con vías renovadas que permitirán mejorar la circulación y dejar atrás las dificultades ocasionadas por el mal estado de las pistas.

El proyecto en San Juan de Lurigancho también incluye la construcción de camellones de concreto, martillos, sardineles, áreas verdes y reductores de velocidad, elementos que contribuirán a ordenar el tránsito y brindar mayor seguridad a peatones y conductores. A ello se suma un muro de concreto que forma parte de las mejoras previstas para este sector de San Juan de Lurigancho.

San Juan de Lurigancho

El proyecto contempla más de 8,500 m² de asfaltado, además de áreas verdes, rampas, piso podotáctil y otras mejoras.

Asimismo, la obra incorpora componentes destinados a mejorar la accesibilidad y movilidad de los ciudadanos. Entre ellos se encuentran rampas de acceso, barandas, veredas y piso podotáctil, infraestructura pensada para facilitar el desplazamiento de personas con discapacidad, adultos mayores y otros usuarios que requieren condiciones adecuadas para movilizarse.

Con el avance de los trabajos, los vecinos de la UPIS Huáscar comienzan a ver cómo las calles que durante años estuvieron expuestas al polvo, barro y deterioro empiezan a cambiar de manera significativa. La renovación de las pistas y veredas representa una mejora esperada por la comunidad, que contará con espacios más modernos, seguros y accesibles.

El inicio del asfaltado marca así la recta final de un proyecto que busca generar un impacto positivo tanto para los vecinos como para quienes transitan diariamente por la zona. Con la culminación de las obras, la Municipalidad de San Juan de Lurigancho apunta a entregar una infraestructura vial integral que contribuya a mejorar la calidad de vida y la seguridad de los ciudadanos.

Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

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