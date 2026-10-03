Estudiantes a nivel nacional tendrán vacaciones escolares en octubre 2026: ¿cuáles son las fechas?

¡Atención padres y alumnos! Se confirmó que los estudiantes de todo el Perú tendrán un nuevo periodo de descanso durante el año escolar 2026. ¿Cuándo serán las vacaciones escolares de octubre y cuánto durarán? Te compartimos toda la información del Ministerio de Educación (Minedu) para organizar sus actividades con anticipación.

¿Cuándo salen de vacaciones los estudiantes en octubre de 2026?

El Minedu indicó que los estudiantes de colegios públicos a nivel nacional tendrán su periodo de vacaciones del 12 al 16 de octubre, antes del inicio del cuarto bloque de semanas lectivas. Esta pausa de cinco días permitirá que los menores descansen tras finalizar los exámenes bimestrales antes de regresar a las aulas para rendir su último bimestre.

En el caso de los colegios privados, esta fecha de vacaciones y receso escolar puede variar, ya que estos tienen autonomía para establecer su propio calendario académico. Sin embargo, deben definir estos periodos en su reglamento interno y respetar los criterios y disposiciones mínimas establecidas por el Ministerio de Educación.

Minedu anunció una semana de descanso escolar en octubre 2026 para colegios públicos.

Por otro lado, se precisa que durante este periodo, del 12 al 16 de octubre, se desarrollará la semana de gestión de las instituciones educativas, en la que el personal docente y directivo realizará actividades de planificación, reflexión y evaluación. Las clases para los estudiantes se retomarán el lunes 19 de octubre.

Esto quiere decir que los docentes y directivos no descansarán en estas fechas, debido a que deberán cumplir con actividades correspondientes a la semana de gestión. Durante estos días, el personal educativo participará en diversas labores educativas con el objetivo de fortalecer el desarrollo de las clases y preparar las actividades de las siguientes semanas de clases.

¿Cuándo finaliza el año escolar 2026?

Según el calendario escolar establecido por el Ministerio de Educación, el año lectivo 2026 en Perú finalizará el 18 de diciembre para las instituciones públicas. A partir de esa fecha concluirán las semanas lectivas programadas y los estudiantes iniciarán el periodo de vacaciones de fin de año.