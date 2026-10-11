José Chang, titular del Ministerio de Educación (Minedu), anunció que el año escolar 2026 finalizará a finales de noviembre en ciertas regiones del país, donde se prevé que el fenómeno El Niño impacte con intensidad. Es importante mencionar que la drástica decisión se aplicará a las instituciones educativas ubicadas en áreas identificadas como vulnerables frente a los posibles efectos de este evento climático.

Asimismo, se confirmó que se realizará intervenciones en aproximadamente 18.000 instituciones educativas distribuidas en ocho regiones del país, como parte de las acciones preventivas ante la posible intensificación del patrón climático natural. Conoce aquí el plan del Minedu y qué zonas forman parte de este cambio en el calendario escolar.

Clases escolares 2026 concluirán a fines de noviembre en zonas de riesgo por El Niño: esto reveló Minedu

Durante una reciente visita al colegio Mariano Melgar, ubicado en el distrito de Breña, el ministro de Educación, Juan Raúl Cadillo Chang, anunció que se ha decidido adelantar el cierre del año escolar en algunas regiones del país. Esta medida implica que las clases finalizarán antes de la primera semana de diciembre, con el objetivo de mitigar el impacto del fenómeno climático de El Niño.

Minedu anuncia cambios en varias regiones por el Fenómeno del Niño.

El titular del Minedu indicó que en ciertas áreas ya se ha implementado esta disposición, mencionando que "en algunas regiones ya se ha tomado la decisión de adelantarlos a fin de noviembre", según declaraciones para Latina. Además, Chang resaltó que en los lugares donde se anticipa una mayor incidencia de El Niño, las clases concluirán en los primeros días de diciembre.

Aunque no se especificó cuáles son las regiones afectadas ni el número de estudiantes que se beneficiarán de esta medida, se conoce que Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad son las zonas más vulnerables ante la llegada de este fenómeno climático.

Minedu anunció la adquisición de aulas prefabricadas

El Ministerio de Educación (Minedu) ha tomado medidas ante el fenómeno del Niño, adquiriendo también 1.500 aulas prefabricadas que se destinarán a estudiantes en las áreas más vulnerables. El ministro Chang destacó que estas estructuras funcionarán como un recurso de reemplazo si los efectos del evento climático no pueden ser mitigados en las instituciones educativas.

"Para eso, hemos adquirido mil quinientas aulas prefabricadas que son para reemplazar en el supuesto de que no podamos contener los efectos del fenómeno del Niño", sentenció. Con ello, se confirmó el plan de reparación para colegios en ocho regiones del país, aunque no se han detallado los criterios de distribución ni los centros educativos específicos donde se instalarán las aulas.