¡Atención, conductores! El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) ha establecido recientemente una nueva edad límite para la renovación del brevete 2026. Ahora, la normativa incluye las evaluaciones médicas obligatorias y establece vigencias más cortas para los conductores de mayor edad, tanto en el ámbito profesional como en el amateur. Estas medidas buscan garantizar la seguridad vial y la salud de los que manejan en las diversas calles del país. ¿Quiénes ya no podrán renovar?

¿Cuál es la edad máxima para renovar brevete en Perú?

En el Perú, la renovación de licencias de conducir está sujeta a diferentes criterios según el tipo de brevete.

¿Desde qué edad los conductores no podrán renovar su brevete en Perú? AQUÍ lo que se sabe.

Para las licencias profesionales : la normativa nacional establece que la edad máxima para ser titular o renovar es de 80 años, conforme al artículo 20 del reglamento del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) . A partir de los 70 años , la duración de la licencia se reduce considerablemente: un año para quienes tienen entre 70 y 76 años, y seis meses para aquellos que se encuentran entre 76 y 81 años.

: la normativa nacional establece que . , la duración de la licencia se reduce considerablemente: un año para quienes tienen entre 70 y 76 años, y seis meses para aquellos que se encuentran entre 76 y 81 años. En el caso de las licencias no profesionales, específicamente las de Clase A Categoría I, no existe un límite de edad para su renovación. Sin embargo, a partir de los 70 años, se implementan evaluaciones médicas y psicológicas obligatorias . La vigencia de estas licencias varía: cinco años para personas de 70 a 75 años, tres años para quienes tienen entre 75 y 81 años, y dos años para aquellos que superan los 81 años.

¿Cuál es la edad máxima para manejar automóvil en Perú?

Según el artículo 20 del reglamento del MTC, la edad máxima para obtener una licencia de conducir profesional es de 80 años. A partir de los 70 años, la revalidación, recategorización y obtención del brevete requieren la aprobación de evaluaciones médicas y psicológicas realizadas por una Entidad Habilitada para expedir Certificados de Salud (ECSAL).

Asimismo, la vigencia de la licencia se acorta progresivamente a un año, estableciendo como límite la edad de 70 a 76 años, y de seis meses entre los 76 y 81 años, tal como se menciona en el Decreto Supremo N.° 017-2009-MTC.

¿Cómo verificar si tu licencia de conducir aparece en el sistema del MTC?

Para consultar tu licencia de conducir en línea a través del MTC utilizando tu DNI, sigue estos sencillos pasos:

Primero, accede a la página oficial del MTC mediante el enlace proporcionado.

Luego, ingresa tu número de Documento de Identidad.

Después, acepta el tratamiento de tus datos y selecciona la opción ‘Buscar’.

Con estos pasos, podrás acceder a la información de tu licencia de manera rápida y eficiente en el país.