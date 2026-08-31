Partidos de Liga 1 Torneo Clausura 2026: Programación de la fecha 8

Todo va quedando listo para una nueva jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Revisa cómo se jugará la octava fecha del último certamen del balompié nacional, en el que varios clubes comienzan a afrontar partidos claves en busca de tener una mejor ubicación en la tabla de posiciones. Deportivo Garcilaso, Universitario, Sport Boys, Alianza Lima, entre otros; serán protagonistas en la semana.

Programación de la fecha 8 del Torneo Clausura 2026

VIERNES 4 DE SEPTIEMBRE

FC Cajamarca vs Cienciano - 1.00 pm. | Héroes de San Ramón

Alianza Atlético vs UTC - 3.15 pm. | Campeones del 36

SÁBADO 5 DE SEPTIEMBRE

Sport Huancayo vs Sport Boys - 3.00 pm. | IPD Huancayo

Cusco FC vs CD Moquegua - 6.00 pm. | Inca Garcilaso de La Vega

Universitario vs Comerciantes Unidos | Monumental U Marathon

DOMINGO 6 DE SEPTIEMBRE

Sporting Cristal vs Los Chankas - 11.00 am. | Alberto Gallardo

Deportivo Garcilaso vs Atlético Grau - 1.30 pm. | Inca Garcilaso de La Vega

Juan Pablo II vs Alianza Lima - 3.00 pm. | Complejo Deportivo Juan Pablo II

FBC Melgar vs ADT - 6.30 pm. | Monumental UNSA

Recordemos que cada uno de los partidos se verá por la señal en vivo de L1 MAX.

Así se dará la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

Uno de los partidos que tendrá relevancia en la octava fecha del Torneo Clausura 2026 es el Universitario vs Comerciantes Unidos. Los cremas serán locales y tienen la oportunidad de sumar tres puntos claves que lo ubiquen en la cima de la clasificación. Eso sí, luego tendrá que aguardar el marcador del líder Deportivo Garcilaso que recibirá en Cusco a Atlético Grau de Piura.

Alianza Lima tendrá una salida al norte del país para medirse ante Juan Pablo II, en el que solo vale la victoria para los blanquiazules en su afán de seguir peleando el Clausura. Asimismo, Sporting Cristal querrá levantar cabeza ante su afición cuando se mida ante un complicado Chankas. Del mismo modo, Sport Boys atraviesa un gran momento y ahora tendrá un duro reta en la altura ante Sport Huancayo.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026 - Liga 1

Así marcha la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026, previo a lo que será la octava jornada:

EQUIPOS PJ DG PUNTOS 1. Deportivo Garcilaso 7 7 16 2. Universitario 7 6 16 3. Sport Boys 7 7 14 4. Alianza Atlético 7 3 13 5. Cusco FC 7 3 12 6. Alianza Lima 7 3 12 7. FBC Melgar 6 4 11 8. Juan Pablo II 7 3 11 9. Sporting Cristal 7 2 10 10. Atlético Grau 6 2 10 11. Sport Huancayo 7 0 10 12. Comerciantes Unidos 7 1 8 13. FC Cajamarca 7 -3 7 14. CD Moquegua 7 -3 7 15. Los Chankas 7 -7 7 16. Cienciano 7 -8 7 17. ADT 7 -10 2 18. UTC* 7 -10 -3

*UTC sufrió resta de cinco (5) puntos tras dos resoluciones de la Federación Peruana de Fútbol (FPF).