0

Partidos de Liga 1 Torneo Clausura 2026: Programación de la fecha 8

Conoce la programación de los partidos de la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 del fútbol peruano. Entérate los horarios y dónde ver cada compromiso.

Diego Medina
Programación de la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.
Programación de la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. | Foto: Composición LÍBERO.
COMPARTIR

Todo va quedando listo para una nueva jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Revisa cómo se jugará la octava fecha del último certamen del balompié nacional, en el que varios clubes comienzan a afrontar partidos claves en busca de tener una mejor ubicación en la tabla de posiciones. Deportivo Garcilaso, Universitario, Sport Boys, Alianza Lima, entre otros; serán protagonistas en la semana.

Alianza Lima y Universitario se enfrentarán por la fecha 9 de la Liga 1

PUEDES VER: Alianza Lima vs Universitario por el Torneo Clausura: fecha y hora confirmadas del clásico en Matute

Programación de la fecha 8 del Torneo Clausura 2026

VIERNES 4 DE SEPTIEMBRE

  • FC Cajamarca vs Cienciano - 1.00 pm. | Héroes de San Ramón
  • Alianza Atlético vs UTC - 3.15 pm. | Campeones del 36

SÁBADO 5 DE SEPTIEMBRE

  • Sport Huancayo vs Sport Boys - 3.00 pm. | IPD Huancayo
  • Cusco FC vs CD Moquegua - 6.00 pm. | Inca Garcilaso de La Vega
  • Universitario vs Comerciantes Unidos | Monumental U Marathon

DOMINGO 6 DE SEPTIEMBRE

  • Sporting Cristal vs Los Chankas - 11.00 am. | Alberto Gallardo
  • Deportivo Garcilaso vs Atlético Grau - 1.30 pm. | Inca Garcilaso de La Vega
  • Juan Pablo II vs Alianza Lima - 3.00 pm. | Complejo Deportivo Juan Pablo II
  • FBC Melgar vs ADT - 6.30 pm. | Monumental UNSA

Recordemos que cada uno de los partidos se verá por la señal en vivo de L1 MAX.

Liga 1

Así se dará la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

Uno de los partidos que tendrá relevancia en la octava fecha del Torneo Clausura 2026 es el Universitario vs Comerciantes Unidos. Los cremas serán locales y tienen la oportunidad de sumar tres puntos claves que lo ubiquen en la cima de la clasificación. Eso sí, luego tendrá que aguardar el marcador del líder Deportivo Garcilaso que recibirá en Cusco a Atlético Grau de Piura.

Alianza Lima tendrá una salida al norte del país para medirse ante Juan Pablo II, en el que solo vale la victoria para los blanquiazules en su afán de seguir peleando el Clausura. Asimismo, Sporting Cristal querrá levantar cabeza ante su afición cuando se mida ante un complicado Chankas. Del mismo modo, Sport Boys atraviesa un gran momento y ahora tendrá un duro reta en la altura ante Sport Huancayo.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026 - Liga 1

Así marcha la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026, previo a lo que será la octava jornada:

EQUIPOSPJDGPUNTOS
1. Deportivo Garcilaso7716
2. Universitario7616
3. Sport Boys7714
4. Alianza Atlético7313
5. Cusco FC7312
6. Alianza Lima7312
7. FBC Melgar6411
8. Juan Pablo II7311
9. Sporting Cristal7210
10. Atlético Grau6210
11. Sport Huancayo7010
12. Comerciantes Unidos718
13. FC Cajamarca7-37
14. CD Moquegua7-37
15. Los Chankas7-77
16. Cienciano7-87
17. ADT7-102
18. UTC*7-10-3

*UTC sufrió resta de cinco (5) puntos tras dos resoluciones de la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Rainer Torres dejó firme mensaje por disputa de Gremco y Universitario: "Yo también soy acreedor"

  2. Indecopi se opone a medida cautelar a favor de Gremco en caso Universitario y solicita nulidad

  3. Mr Peet destacó a futbolista de Alianza Lima pese a derrota ante Garcilaso: "Agresividad"

¡Vamos al Circo!

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Cinemark

Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 45.90
Comprar

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano