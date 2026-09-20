Alianza Lima no atraviesa su mejor momento, ya que pese a haber derrotado a ADT aún se mantiene lejos del primer puesto del Torneo Clausura en la Liga 1 2026. En medio de ello, los hinchas se vieron sorprendidos debido a que, a nivel institucional, se informaron sobre algunas lesiones que padece el club.

Esto no afecta al equipo de Pablo Guede, pero sí al comandado por José Letelier que viene compitiendo en la Liga Femenina con el objetivo de conseguir el anhelado tricampeonato del fútbol peruano. Las blanquiazules se encuentran con varias bajas y se reveló un nuevo parte médico.

Lesiones en Alianza Lima

El área médica de Alianza Lima informó sobre el estado de cinco futbolistas importantes para el plantel, sobre todo en este momento que se viene definiendo el título del Torneo Clausura, el cual las blanquiazules deben ganar para forzar una final nacional ante Universitario.

La primera jugadora es Heidy Padilla: "Continúa satisfactoriamente su proceso de reacondicionamiento físico posterior a la cirugía de autoinjerto de cartílago en la rodilla derecha". La futbolista viene desarrollándose de manera correcta y sigue siendo supervisada.

Luego tenemos a Lucerito Huamán: "Mantiene una evolución favorable dentro de su proceso de recuperación posterior a la cirugía de reconstrucción del ligamento cruzado anterior (LCA) de la rodilla derecha". Alianza Lima indicó que actualmente la deportista está en fase de readaptación, con adecuada tolerancia y respuestas a cargas de trabajo programadas.

La tercera futbolista en cuestión es Adriana Lúcar: "Presentó una distensión muscular del grupo isquiotibial derecho". Actualmente, la goleadora del cuadro blanquiazul viene realizando trabajos orientados en su recuperación y rehabilitación física.

Adriana Lúcar es goleadora de Alianza Lima.

También está Birka Ruiz: "Presenta una lesión compatible con fascitis plantar". La jugadora de Alianza Lima se encuentra en proceso de recuperación y rehabilitación física, con manejo terapéutico y seguimiento por parte del Departamento Médico del club. Pronto se esperan novedades.

Finalmente tenemos a uno de sus últimos fichajes, Juliana Da Silva: "Actualmente se encuentra en fase de readaptación deportiva posterior a una distensión muscular del grupo isquiotibial derecho". La flamante contratación de las blanquiazules está evolucionando de forma favorable y pronto podrá volver a las canchas.