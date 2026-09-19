Boca Juniors vs San Lorenzo EN VIVO: alineaciones, hora y dónde ver Torneo Clausura de Argentina

En el Estadio Pedro Bidegain de Buenos Aires, Boca Juniors vs San Lorenzo se enfrentan este domingo 20 de septiembre por la jornada número 10 del Torneo Clausura de la Liga Profesional 2026. El encuentro iniciará a las 12.45 p. m. de Perú y 2.45 p. m. de Argentina, mientras que la transmisión irá por ESPN. A continuación, te brindamos todos los detalles al respecto.

El elenco azul y oro viene con el mejor de los ánimos debido a que acaba de eliminar a Sao Paulo en Brasil y clasificó a las semifinales de la Copa Sudamericana, pero ahora quiere meterse entre los primeros puestos del campeonato doméstico.

Boca acaba de avanzar en la Copa Sudamericana.

Por su parte, los locales acaban de empatar 1-1 con Independiente de Avellaneda en condición de visitante y quieren volver a la senda del triunfo, ya que marcha en la décima casilla de la tabla de posiciones con apenas once unidades y está a 8 puntos del primer lugar. Además, es importante indicar que San Lorenzo viene de despedir a Néstor Gorosito.

¿A qué hora juega Boca Juniors vs San Lorenzo?

Te brindamos el horario dependiendo de tu país de residencia:

Perú, Ecuador y Colombia: 12.45 p. m.

Bolivia, Chile y Venezuela: 1.45 p. m.

Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay: 2.45 p. m.

España: 7.45 p. m.

¿Dónde ver en vivo Boca Juniors vs San Lorenzo?

La transmisión del partido por el Torneo Clausura de la Liga Profesional 2026 será mediante la señal de ESPN para toda Latinoamérica y vía TNT Sports para Argentina. Además, podrás ver el emocionante encuentro totalmente online en Disney+ en caso cuentes con una suscripción a la mencionada plataforma de streaming. Por último, en el diario Líbero te brindaremos el minuto a minuto.

Últimos partidos entre Boca Juniors vs San Lorenzo

11 de marzo de 2026: Boca Juniors 1-1 San Lorenzo

18 de agosto de 2024: Boca Juniors 3-2 San Lorenzo

30 de marzo de 2024: Boca Juniors 2-1 San Lorenzo

8 de noviembre de 2023: San Lorenzo 1-1 Boca Juniors

12 de abril de 2023: San Lorenzo 1-0 Boca Juniors

Boca Juniors vs San Lorenzo: posible alineación

Boca Juniors : Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Alan Velasco, Leonel Flores y Miguel Merentiel.

: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Alan Velasco, Leonel Flores y Miguel Merentiel. San Lorenzo: José Devecchi; Danilo Arboleda, Guzmán Corujo, Emiliano Amor, Ezequiel Herrera, Mathías De Ritis, Nicolás Tripichio, Manuel Insaurralde; Facundo Farías, Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi.

¿En qué estadio juega Boca Juniors vs San Lorenzo?

El partido se llevará a cabo en el Estadio Pedro Bidegain, conocido popularmente como el Nuevo Gasómetro, que es propiedad de San Lorenzo de Almagro y está ubicado en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Este famoso recinto deportivo tiene capacidad para albergar hasta 47.000 espectadores en sus tribunas.