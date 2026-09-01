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Néstor Gorosito, ex Alianza Lima, cerca de ser despedido tras hundir a San Lorenzo

El recordado técnico de Alianza Lima, Néstor Gorosito, no la pasa nada bien con San Lorenzo de Argentina y periodistas comentan de un posible despido.

Diego Medina
Néstor Gorosito puede dejar de ser técnico de San Lorenzo por malos resultados.
Néstor Gorosito puede dejar de ser técnico de San Lorenzo por malos resultados. | Foto: Román Kotler
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Uno de los estrategas más recordados en Alianza Lima es Néstor Gorosito. Su gran campaña internacional con los blanquiazules quedará para la mente de los aficionados, quienes se sintieron orgullosos del ver el desempeño de su equipo ante gigantes del continente en Copa Libertadores y Sudamericana. Sin embargo, el presente del técnico argentino no está siendo del todo próspero al no tener resultados positivos con San Lorenzo.

Pablo Guede solo perdió dos partidos en la temporada.

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Néstor Gorosito a un paso de ser despedido de San Lorenzo

Recientemente, San Lorenzo afrontó una jornada más del Clausura de la Liga Profesional Argentina ante Instituto, cayendo por la mínima diferencia y replegándose a la penúltima casilla del grupo A. Solo ha sumado dos triunfos en siete jornadas, por lo que la directiva ya está considerando un "fin de ciclo".

Justamente, el periodista Leandro Alves de ESPN tomó la palabra durante el programa Sports Center para revelar que habrá una reunión del departamento de fútbol de San Lorenzo con Néstor Gorosito para tomar una medida sobre la continuidad del ex Alianza Lima.

"La sensación es que hay olor a fin de ciclo. Los dirigentes te dicen 'Esto es ciclo cumplido'. Hubo un tema, antes del partido la práctica a las 16.00 horas. Cuando finaliza el encuentro Gorosito lo pasa para las 11 de la mañana. Luego la dirigencia la cambia para las 3 de la tarde. Y antes de la práctica habrá una reunión entre el departamento de fútbol y Gorosito", informó el reportero.

Néstor Gorosito

Néstor Gorosito llegó a San Lorenzo tras su paso por Alianza Lima.

Néstor Gorosito se pronunció sobre posible salida en San Lorenzo

Una vez que culminó el partido de San Lorenzo ante Instituto, Néstor Gorosito fue consultado en conferencia de prensa sobre una posible renuncia al cargo del plantel, por lo que el estratega dejó en claro que no tenía pensado abandonar al elenco a estas alturas de la temporada.

"Eso no se cruza por mi cabeza. Nos está faltando el último pedazo de la cancha, en tener claridad en los últimos metros", manifestó.

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

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