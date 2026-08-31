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Pablo Guede y el ‘topo’ de Alianza Lima: DT reveló cómo descubrió las filtraciones

El técnico blanquiazul aseguró que existe una persona dentro del club que filtra información y contó que dio un dato falso sobre Marco Huamán para descubrirla.

Manuel Menéndez
Pablo Guede solo perdió dos partidos en la temporada.
Pablo Guede solo perdió dos partidos en la temporada. | La República | Archivo
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Pablo Guede volvió a poner sobre la mesa un tema que genera preocupación en la interna de Alianza Lima. El técnico blanquiazul reveló que existe un ‘topo’ dentro del club encargado de filtrar información y contó que incluso decidió ponerlo a prueba con un dato falso relacionado con Marco Huamán.

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Según explicó el entrenador argentino, hizo circular la versión de que el lateral podía reaparecer ante Deportivo Garcilaso. Sin embargo, el comando técnico conoce que el futbolista todavía necesita varias semanas para recuperarse del esguince de tobillo que sufrió.

La estrategia de Guede dio resultado. La información sobre el supuesto regreso de Huamán terminó llegando a la prensa, confirmando las sospechas del entrenador sobre la existencia de una persona que viene filtrando detalles de la interna blanquiazul.

El técnico ya había advertido meses atrás sobre este tipo de situaciones. En aquel momento, las filtraciones no generaron mayor repercusión debido a que los resultados acompañaban al equipo. Ahora, el escenario es diferente.

Alianza Lima, Universitario y Deportivo Garcilaso son los máximos contendores por el título naconal.

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El irregular inicio de Alianza Lima en el Torneo Clausura y las críticas al funcionamiento defensivo han aumentado la tensión. Para Guede, revelar información sensible puede perjudicar la planificación y entregar ventajas a los rivales antes de cada partido.

Por ello, el entrenador busca identificar al responsable de estas filtraciones y cortar de raíz una situación que considera perjudicial para el plantel, que mantiene su objetivo de pelear por el título.

Manuel Menéndez
AUTOR: Manuel Menéndez

Egresado en Ciencias de la Comunicación, Redactor Web y de la edición impresa del Diario Libero, con más de 15 años en periodismo deportivo. Antes en Televisa México, Todo Sport y El Bocón.

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