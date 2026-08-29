Guede se rindió en elogios ante ex Universitario tras perder con Alianza ante Garcilaso: "La figura"

Alianza Lima perdió 1-0 ante Deportivo Garcilaso por la séptima jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 desde el Estadio Alejandro Villanueva, Matute, La Victoria. Tras ello, el técnico Pablo Guede elogió a exjugador de Universitario de Deportes que fue figura del partido: estamos hablando de Patrick Zubczuk.

Pablo Guede elogió a exfutbolista de Universitario tras perder con Alianza Lima ante Deportivo Garcilaso

Guede destacó la gran actuación de Zubczuk en el encuentro disputado frente a Alianza en Matute, pues, según el entrenador, el arquero logró detener disparos que podían terminar en gol. Esas intervenciones evitaron la anotación y fueron decisivas para darle la victoria a Garcilaso.

"Intentamos por todos lados, pero La figura de ellos fue el arquero. Hizo cinco paradas espectaculares", afirmó el técnico argentino en conferencia de prensa.

Cabe señalar que Deportivo Garcilaso arribó al Estadio Alejandro Villanueva como el equipo con menos opciones de lograr el triunfo; sin embargo, un penal bien ejecutado por Beto da Silva en el primer tiempo adelantó a los cusqueños y esa ventaja se mantuvo hasta el final del partido.

¿Cómo le va a Patrick Zubczuk en Deportivo Garcilaso?

Patrick Zubczuk se ha consolidado como una de las piezas más destacadas de Deportivo Garcilaso al registrar 4 partidos con el arco en cero en el Torneo Clausura 2026. Además, solo encajó 3 goles en 7 encuentros. En el Apertura, el conjunto cusqueño disputó 17 partidos y logró mantener su portería invicta en 6 de ellos.

Patrick Zubczuk jugó en Universitario

Zubczuk inició su trayectoria profesional en Universitario de Deportes en 2016 y logró debutar en esa misma temporada. No obstante, tuvo pocas oportunidades de consolidarse como arquero titular, por lo que permaneció como una opción en el arco crema hasta 2019, año en que fue cedido por primera vez a César Vallejo. Más tarde, en 2021, se produjo su salida rumbo a Cienciano.