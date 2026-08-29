Pablo Guede, DT de Alianza, rotundo con Universitario tras victoria ante UTC: "Cada uno que haga lo suyo"

Pablo Guede habló en la previa del partido entre Alianza Lima y Deportivo Garcilaso por el Torneo Clausura y fue consultado directamente sobre la situación que vive su equipo en la parte alta de la tabla. El entrenador argentino respondió si el triunfo de Universitario de Deportes ante UTC genera una presión adicional en el conjunto blanquiazul.

Pablo Guede, técnico de Alianza Lima, dio fuerte comentario sobre la victoria de Universitario ante UTC

Previo al inicio del partido entre Alianza ante Garcilaso, una reportera de L1MAX le preguntó a Guede si sentía una exigencia mayor luego de que Universitario consiguiera una victoria en Cajamarca y se colocara en lo más alto de la clasificación. El estratega argentino dejó claro que no piensa modificar su planificación por lo que haga su principal rival.

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“No, nosotros tenemos que hacer nuestro juego como habitualmente lo venimos haciendo en casa, tratar de ganar como hacemos siempre en casa y a partir de ahí cada uno que haga lo suyo”, respondió el técnico del club blanquiazul.

De esta manera, Guede dejó en claro que el cuadro blanquiazul está enfocado en su propio rendimiento y no en los resultados que pueda conseguir Universitario. Ahora, Alianza Lima buscará tener buenos resultados con la necesidad de sumar para volver a la cima del Torneo Clausura 2026.

¿Cómo le va a Pablo Guede con Alianza Lima?

Tras disputar 26 encuentros, Pablo Guede logró conquistar el Torneo Apertura de la Liga 1 2026 y ahora apunta a quedarse con el Clausura para coronarse campeón nacional. En ese recorrido, el técnico argentino suma 15 triunfos, 8 empates y 3 derrotas.