Williams Riveros tuvo contundentes palabras sobre Alianza Lima: “Sabemos lo que es”

Williams Riveros habló sobre el buen momento de Universitario y se refirió a la importancia de mantener la concentración en cada uno de los partidos que afrontará el equipo en el Torneo Clausura. Esto tras la victoria del cuadro crema ante UTC por la fecha 7. Además, el defensor crema se pronunció sobre lo que será el partido contra Alianza Lima, donde dejó en claro que el plantel prefiere enfocarse en el presente. "Sabemos lo que es Alianza, pero nosotros vamos partido a partido”, fueron sus primeras declaraciones recogidas por Raúl Chávez.

Asimismo, Riveros destacó la comodidad del equipo con el actual sistema de juego que está empleando Héctor Cúper y resaltó la competencia interna que existe por ganarse un lugar en el once titular. “Está clarísimo que nos sentimos cómodos, estamos peleando todos por un puesto”, manifestó el zaguero, dejando en evidencia la exigencia que existe dentro del plantel crema.

Williams Riveros habló tras la victoria ante UTC

Cabe señalar que el elenco crema, primero debe prepararse para enfrentarse ante Comerciantes Unidos por la fecha 8, este sábado 5 de setiembre, en el Estadio Monumental.

¿Cuándo será el Universitario vs Alianza Lima?

El clásico entre Alianza Lima y Universitario está programado para el sábado 12 de septiembre de 2026, por la fecha 9 del Torneo Clausura. El encuentro se disputará desde las 8:00 p. m. (hora peruana) en el estadio Alejandro Villanueva

¿Dónde ver el Torneo Clausura de la Liga 1?

Para ver la Liga 1 2026 en Perú, la principal alternativa es L1 MAX, señal encargada de transmitir gran parte de los encuentros del campeonato.