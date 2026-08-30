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Diego Romero filtró el sentir de Universitario sobre enfrentar a Alianza Lima: “Pendiente”

El portero crema fue consultado sobre lo que será el encuentro contra Alianza Lima por el Torneo Clausura, manifestando que primero deben pensar en Comerciantes Unidos.

Antonio Vidal
Diego Romero filtró el sentir de Universitario sobre enfrentar a Alianza Lima. Foto: composición Líbero/Jax Latin Media
Diego Romero filtró el sentir de Universitario sobre enfrentar a Alianza Lima. Foto: composición Líbero/Jax Latin Media
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Diego Romero se mostró satisfecho tras la remontada de Universitario ante UTC, por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 y destacó la reacción del equipo en una cancha complicada y con altura. El arquero crema resaltó la garra del plantel y consideró clave haber terminado el primer tiempo con ventaja de 2-1, resultado que les permitió afrontar la segunda mitad con mayor confianza y darle vuelta al marcador, que terminó 4-2.

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“Buenísimo. Creo que necesitábamos un resultado así y estamos muy felices por todo el grupo. Todo suma, pero bueno, el grupo sacó la garra, lo que nos caracteriza, y muy feliz por eso”, comentó en conversación con Jax Latin Media.

“Tuvimos la fortuna por ahí y el coraje de acabarlo 2-1 en el primer tiempo, y siento que eso fue de mucha ayuda para que en el segundo tiempo entráramos con una mejor cara y pudiéramos darle vuelta al resultado”.

Diego Romero habló sobre el partido contra Alianza Lima

Diego Romero habló sobre el partido contra Alianza Lima

Luego del triunfo, el portero también se refirió al próximo clásico frente a Alianza Lima. Aunque reconoció que el duelo siempre está presente para el plantel, pidió mantener la concentración en el partido más inmediato ante Comerciantes Unidos. “Siempre está pendiente, pero ahora toca Comerciantes. Si no ganas ese, no sirve que ganes el clásico”, señaló el guardameta, quien además admitió que estuvieron atentos a la derrota de Alianza

¿Cuándo juega Universitario vs Alianza Lima?

El clásico entre Alianza Lima y Universitario está programado para el sábado 12 de septiembre de 2026, por la fecha 9 del Torneo Clausura. El encuentro se disputará desde las 8:00 p. m. (hora peruana) en el estadio Alejandro Villanueva

Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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