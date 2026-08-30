Jorge Gutiérrez rotundo sobre su competencia con César Inga en la 'U': "Él me va ser mejor a mí y yo a él"

Jorge Abdiel Gutiérrez tuvo un debut soñado con Universitario, luego de ingresar en la remontada por 4-2 ante UTC, por la fecha 7 del Torneo Clausura. Tras el encuentro, el futbolista panameño expresó su satisfacción por disputar sus primeros minutos con la camiseta crema y destacó la reacción del equipo para darle vuelta a un marcador adverso en una plaza complicada.

"Contento por debutar. Un gran partido que hicimos, fue una buena remontada y feliz por hacerlo en una cancha complicada ante un rival difícil", fueron sus primeras palabras en conversación con Jax Latin Media.

Por otro lado, Gutiérrez se refirió a la competencia interna que existe en el cuadro dirigido por Héctor Cúper, específicamente, a la disputa por un puesto con César Inga. El lateral izquierdo destacó la relación que mantiene con su compañero y aseguró que ambos buscarán exigirse para elevar su nivel y beneficiar al equipo, dejando en claro que afrontará esta competencia con la intención de ganarse un lugar en el once titular.

"Tenemos una competencia sana todos los compañeros, tenemos buenos jugadores en todas las posiciones y eso habla del buen grupo que tenemos para seguir compitiendo arriba. Bien, tengo una buena relación con él (César Inga). Sabemos que él me va ser mejor a mí, yo lo voy hacer mejor a él, así que vamos a seguir compitiendo y haciéndolo de la mejor manera", señaló el panameño.

¿Cuándo juega Universitario vs Comerciantes Unidos?

Universitario se enfrentará a Comerciantes Unidos este sábado 5 de septiembre por la fecha 8 del Torneo Clausura 2026. El encuentro está programado para las 8.30 p. m. y se disputará en una nueva jornada de la Liga 1.