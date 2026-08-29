Cúper, DT de Universitario, dio rotundo comentario tras vencer 4-2 a UTC: "Tuvimos 15 minutos malos"

Héctor Cúper analizó la actuación de Universitario de Deportes frente a UTC y reconoció que el equipo atravesó un tramo complicado durante el primer tiempo. El entrenador argentino señaló que el cuadro crema perdió por momentos la idea de juego que había trabajado antes del encuentro, aunque valoró la reacción de sus dirigidos para cambiar el desarrollo del partido.

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Héctor Cúper, técnico de Universitario, dio firme análisis tras ganar 4-2 a UTC

Cúper explicó que fue necesario corregir algunos aspectos durante esos minutos de desconcierto para recuperar el funcionamiento que había planteado desde el inicio. “Corregimos algo que hicimos durante 10-15 minutos del primer tiempo, ahí cometimos errores en el juego, la idea era otra y tuvimos momentos que pareció que entramos en una confusión. Lo más importante es que retomamos lo que habíamos hablado antes del partido, empezamos a hacer las cosas mejor”, dijo en conferencia de prensa.

El entrenador argentino también consideró que la altura tuvo incidencia en el rendimiento de algunos futbolistas, aunque resaltó especialmente el aporte de los jugadores que ingresaron desde el banco de suplentes y que terminaron siendo importantes para la reacción de Universitario. "Tuvimos 15 minutos realmente malos y eso condicionó, la altura perjudicó a algunos jugadores que se los veía que no estaban en su día y la gente que entró ayudó mucho a esa reacción", agregó.

Héctor Cúper reveló qué le dijo a sus jugadores en el entretiempo

Durante la rueda de prensa, el entrenador de Universitario, Héctor Cúper, también respondió a una consulta sobre el mensaje que les dio a sus jugadores en el entretiempo. El técnico señaló que su intención fue retomar la idea planteada al inicio, sobre todo porque consideró que el equipo había empezado el partido de forma positiva.

“Lo primero que hablé en el entretiempo fue que si habíamos empezado bastante bien el partido, por qué dejamos de insistir en algunas cosas y cambiamos el juego por otro lado, eso no entendí y traté que el equipo recuperara”, señaló.