- Hoy:
- Partidos de hoy
- Universitario vs UTC
- Alianza Lima vs Garcilaso
- Ignacio Buse vs Arthur Fery
- Tabla Clausura
- Acumulado Liga 1
- Fichajes Vóley
Jairo Concha reveló por qué Universitario empezó perdiendo 2-0 ante UTC: "Nos confiamos"
Universitario logró una remontada impresionante al vencer a UTC por 4-2 en Cajamarca, por la fecha 7 del Torneo Clausura. Tras el encuentro, Concha dio un contundente análisis.
Universitario sacó un importante triunfo ante UTC en Cajamarca por la fecha 7 del Torneo Clausura. Durante el encuentro, los dirigidos por Héctor Cúper fueron sorprendidos por el elenco local con dos sorpresivos goles en la primera parte. Sin embargo, luego del replanteo en el segundo tiempo, el cuadro crema pudo voltear el partido para dejarlo 4-2.
PUEDES VER: ¿Borrado? Universitario tomó drástica medida con Bryan Reyna previo al duelo con UTC por Liga 1
Tras el encuentro, el jugador del partido, Jairo Concha, quien fue autor del primer gol para la 'U', habló para las cámaras de L1 MAX, donde dio su análisis sobre el compromiso, señalando que estos dos goles de UTC fueron porque se confiaron durante el encuentro.
"La verdad es que necesitábamos un triunfo así. Creo que empezamos el partido mal. Los primeros 30, 35 minutos creo que nos confiamos y se pusieron adelante en el marcador, pero bueno, creo que pudimos revertirlo. Creo que pusimos de nuestra parte para llevarnos el triunfo".
"No es que solo nos confiamos. Ustedes empezaron jugando bien, también hay que darle mérito al rival, pero nosotros, si hubiéramos estado finos, creo que no nos hubieran hecho esos dos goles tan fáciles. Pero esperemos que sirva de lección y ya no nos vuelva a pasar. Hay que valorar este triunfo porque creo que todo el equipo dio lo mejor de cada uno para voltearlo".
Jairo Concha tras su golazo de tiro libre
En otro momento, fue consultado sobre su gol de tiro libre que hizo que Universitario descuente en el marcador. "En realidad mucho, mucho. Hace mucho tiempo que no hacía gol, no me estaba sintiendo en mi mejor momento. Creo que hoy pude dar un paso importante. Vengo mejorando poco a poco, cada partido, así que esperemos que se me pueda seguir dando para ayudar al equipo, sobre todo a ganar".
Además, habló sobre los temas mentales dentro del plantel, manifestando que ha estado viviendo momentos difíciles. "Sí, a mí no me gusta contar mi vida personal, pero de hecho sí he estado pasando por muchos momentos difíciles, aún los sigo pasando, pero creo que la ayuda de Erick Bravo es importante. Nos ayuda bastante a mantenernos tranquilos, a pensar en positivo y creo que eso se ha demostrado poco a poco en cada uno de los jugadores."
¡Vamos al Circo!
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Cinemark
Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 45.90
La Bistecca
Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales
PRECIOS/ 85.90
Farenet
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.
PRECIOS/ 84.90