¿Borrado? Universitario tomó drástica medida con Bryan Reyna previo al duelo con UTC por Liga 1

Universitario está a pocas horas de enfrentarse a UTC por la fecha 7 del Torneo Clausura. Sin embargo, el cuadro crema, dirigido por Héctor Cúper, ha sorprendido nuevamente con una fuerte medida sobre el extremo izquierdo Bryan Reyna, y es que el jugador volvió a quedar fuera de la lista de convocados para este encuentro, una situación que ha preocupado a los hinchas cremas.

El futbolista de 28 años, desde su llegada de Belgrano, de Argentina, apuntaba a ser una de las figuras del equipo, pero la realidad fue otra, pues apenas ha tenido continuidad con el elenco estudiantil, por lo que todo parecería indicar que, en la actualidad, Cúper no cuenta con él.

Lista de Convocados de Universitario para enfrentar a UTC.

En el Torneo Apertura, Reyna solo disputó siete encuentros oficiales, siendo cuatro con Javier Rabanal y tres con Jorge Araujo, una cifra que parecía que iba a cambiar para este Clausura.

No obstante, con Cúper, el ex Alianza Lima no ha disputado ni un partido hasta el momento y ya son siete fechas en las que no ha entrado en la lista de convocados.

Cabe precisar que Reyna mantiene contrato con Universitario hasta finales de año. En ese momento, el conjunto crema podrá decidir si concreta la opción de compra por el futbolista, quien actualmente se encuentra cedido a préstamo por Belgrano.