Universitario vs. UTC EN VIVO por Torneo Clausura 2026: cuándo juegan, hora y canal

Universitario vs UTC se volverán a ver las caras este sábado 29 de agosto por la fecha 7 del Torneo Clausura 2026. Los cremas llegarán al Estadio Héroes de San Ramón de Cajamarca con la obligación de vencer para seguir en el liderato, mientras que el 'Gavilán' necesita romper su racha de derrotas. El partido dará inicio desde las 3.00 p. m. (hora peruana) y contará con la transmisión EN VIVO por la señal de L1 MAX.

¿A qué hora juega Universitario vs UTC?

A continuación, te dejamos los horarios confirmados para el inicio de partido de Universitario vs UTC por la fecha 7 del Torneo Clausura 2026.

Perú, Ecuador y Colombia: 3.30 p. m.

Bolivia y Venezuela: 4.30 p. m.

Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil y Chile: 5.30 p. m.

México y Centroamérica: 2.30 p. m.

Estados Unidos (Washington DC, Florida y Nueva York): 4.30 p. m.

España: 10.30 p. m.

¿Dónde ver Universitario vs UTC EN VIVO?

El compromiso entre Universitario vs UTC contará con la transmisión EN VIVO y EN DIRECTO en exclusiva por la señal de L1 MAX. Este canal se encuentra disponible en los principales operadores de cable como Movistar TV, DirecTV, Best Cable, Claro TV, Zapping, Win TV, entre otros.

Movistar TV: Canal 14 SD y 714 HD

DirecTV: Canal 604 SD y 1604 HD

Claro TV: Canal 10 SD y 510 HD

Claro TV (fibra óptica/HFC): Canal 10 HD

Best Cable: Canal 12

Latin Cable: Canal 23 SD y 40.3 HD

Cable Mundo Perú: Canal 3 SD y 3.3 HD

Cable Visión Perú: Canal 49 SD y 49.1 HD

Zapping: Canal 32

Previa del partido Universitario vs UTC por el Torneo Clausura 2026

Universitario de Deportes encara este partido con la obligación de ganar en la altura de Cajamarca. Los cremas vienen de ganar por goleada ante Los Chankas, sumando dos victorias al hilo y se han logrado posicionar como uno de los líderes del Torneo Clausura.

El equipo dirigido por Héctor Cúper buscará volver a triunfar en el Héroes de San Ramón ante el colero de la Liga 1. Para ello, se esperanza en el gran momento de Gianluca Lapadula, que se ha convertido en uno de los goleadores pese al poco tiempo que lleva en el club. Del mismo modo, figuras como Jairo Concha, César Inga y Álex Valera también llegan en gran momento.

Universitario busca su tercera victoria consecutiva en el Torneo Clausura

Por su parte, UTC atraviesa uno de los panoramas más complicados tras sumar siete partidos sin poder ganar y, sumado a las sanciones por temas administrativos, se ubica en el último lugar de la tabla como un serio candidato al descenso. Sin embargo, bajo el mando del Cristian Paulucci buscará sobreponerse con el apoyo de figuras como David Camacho, Marcos Lliuya y Marlon de Jesús.

UTC necesita ganar para poder tener opciones de salir de la zona de descenso

¿Qué canal transmite Universitario vs UTC ONLINE?

Si quieres ver el partido Universitario vs UTC por el Torneo Clausura de la Liga 1 2026 EN VIVO ONLINE lo podrás hacer mediante las plataformas de streaming de L1 Play, Movistar TV App, DGO, Fanatiz, Zapping, entre otras opciones. Cabe señalar que deberás tener una cuenta pagada para usar estos servicios.

Universitario vs UTC: pronóstico y apuestas

Universitario parte como favorito para quedarse con los tres puntos ante UTC. Conoce las cuotas en las principales casas de apuesta para que realices tu mejor jugada.

Casa de apuestas Universitario Empate UTC Betsson 2.05 3.30 3.45 Betano 2.10 3.35 3.55 Te Apuesto 2.16 3.19 3.66 Inkabet 2.08 3.35 3.55 1xBet 3.52 3.30 2.05 Caliente 3.55 3.35 2.06 Stake 3.50 3.40 2.10

Universitario vs UTC: posibles alineaciones del partido

Posible alineación de Universitario: Diego Romero; Caín Fara, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Andy Polo, Adrián Quiroz, Juan Manuel Requena, Jairo Concha, César Inga; Álex Valera y Gianluca Lapadula.

Posible alineación de UTC: Ignacio Barrios; Gilmar Paredes, Francesco Cavagna, Bruno Duarte; Joshua Cantt, Arquímedes Figuera, Junior Huerto, Abdiel Arroyo; Marcos Lliuya, David Camacho y Marlon De Jesús.

Entradas Universitario vs UTC: cuánto están y dónde comprar

Conoce los precios de las entradas para asistir al partido de Universitario vs UTC en Cajamarca. Los boletos están disponibles por la web de Teleticket.