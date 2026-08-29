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Riveros, Valera y Polo marcaron goles en 7 minutos para poner el 4-2 de Universitario sobre UTC
Williams Riveros, Álex Valera y Andy Polo anotaron espectaculares goles para establecer el 4-2 de Universitario de Deportes sobre UTC en el estadio Héroes de San Ramón, en Cajamarca.
Universitario de Deportes perdía 2-1 ante UTC hasta los 70 minutos del partido. Sin embargo, en siete minutos aparecieron Williams Riveros, Álex Valera y Andy Polo para anotar el 4-2 a favor de la escuadra crema. Repasa los golazos que le dieron la victoria a los merengues en el Estadio Héroes de San Ramón.
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Williams Riveros, Álex Valera y Andy Polo marcaron tres goles en 7 minutos para voltear el resultado a favor de Universitario sobre UTC
A los 72 minutos del segundo tiempo, Riveros emergió como el primer hombre decisivo de Universitario al marcar, casi de tijera, frente al arco de UTC y festejarlo con gran euforia tras establecer el empate parcial 2-2.
Video: L1MAX
A los 76 minutos, Álex Valera recibió un gran centro de César Inga para marcar de cabeza el 3-2 de Universitario de Deportes ante UTC. Con su anotación, el delantero decidió correr por toda la cancha para celebrarlo con la tribuna de los hinchas merengues.
Video: L1MAX
A los 79 minutos, cuando parecía que el encuentro ya estaba resuelto para Universitario, surgió nuevamente un tercer protagonista decisivo. En esta ocasión, Andy Polo marcó el 4-2 definitivo para sentenciar el resultado y asegurar el triunfo merengue frente a UTC.
Video: L1MAX
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