Rebagliati sobre regreso de Kevin Quevedo a Alianza Lima: "Sin hacer un partido espectacular"

Alianza Lima consiguió una importante victoria ante ADT por la fecha 10 del Torneo Clausura, resultado que lo mantiene con vida en la pelea por el título. Durante el desarrollo del compromiso, se vivió un momento inesperado con el ingreso de Kevin Quevedo, quien había sido apartado por Pablo Guede. Tras ello, Diego Rebagliati se pronunció al respecto y dejó una contundente opinión sobre el regreso del atacante blanquiazul al campo de juego.

Para el conductor deportivo, la victoria de los íntimos fue muy cómoda, al punto de que incluso pudieron darse el “lujo” de darle descanso a algunos jugadores ante un equipo que no conoce la victoria desde hace varios partidos.

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“Ganó Alianza se impuso con un golazo de Huamán al final del primer tiempo. Apenas empezó el segundo tiempo, Eryc Castillo marcó el segundo. Después, tuvo varias situaciones para aumentar el marcador, aprovechando que el rival jugaba con diez hombres”, fueron las primeras palabras de Rebagliati durante el desarrollo del programa Al Ángulo.

“Pero bueno, tranquilo. Alianza necesitaba un triunfo así: sin recibir goles y en el que incluso pudiera darse el lujo de darle descanso a algunos jugadores. Volvió al equipo Quevedo, jugó bien, sin hacer un partido espectacular, y lo ganó con comodidad”, complementó.

Kevin Quevedo debutó en el Torneo Clausura tras ser 'borrado' por Pablo Guede. Foto: composición Líbero/L1| Max

Diego Rebagliati analizó el rendimiento de ADT

Por otro lado, Rebagliati también analizó a ADT, un equipo que no conoce la victoria desde hace varias fechas y sobre todo se encuentra en la última posición de la tabla en el Torneo Clausura.

“ADT es un equipo que está con un rendimiento bajo, con muchos problemas y peleando muy abajo. De hecho, tiene solamente dos puntos en todo el torneo Clausura, y el Chino Rivera tiene un trabajo duro por hacer por ahora”, finalizó.