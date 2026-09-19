Universitario en Copa Libertadores Femenina: fixture confirmado, rivales y cuándo juega por Grupo B

Universitario de Deportes tiene la mente puesta en destacar a nivel nacional en la Liga 1 y la Liga Femenina. Sin embargo, también tendrán como uno de sus objetivos hacer un gran papel en la Copa Libertadores Femenina 2026. Precisamente, las ‘Leonas’ ya conocen la programación detallada de sus partidos por el Grupo B del torneo continental.

Fixture confirmado de Universitario en la Copa Libertadores Femenina

La Conmebol confirmó la programación para los partidos de la fase de grupos de la Copa Libertadores Femenina 2026. Cabe recordar que las ‘Leonas’ quedaron alineadas en el Grupo B junto a Palmeiras, Independiente del Valle y Belgrano.

Fecha 1: Universitario vs Palmeiras | 15/10/2026 | 7.00 p. m.

Fecha 2: Independiente del Valle vs Universitario | 18/10/2026 | 7.00 p. m.

Fecha 3: Belgrano vs Universitario | 21/10/2025 | 7.00 p. m.

*Horarios correspondientes a Perú.

Fixture oficial de Universitario en la Copa Libertadores Femenina 2026

¿Cuándo juega Universitario en la Copa Libertadores Femenina 2026?

Universitario de Deportes iniciará su participación en la Copa Libertadores Femenina 2026 enfrentando a Palmeiras en la primera jornada del Grupo B. Este cotejo se disputará el 15 de octubre en el Estadio Banco Guayaquil desde las 7.00 p. m. (hora peruana).

¿Dónde se jugará la Copa Libertadores Femenina 2026?

Esta nueva edición de la Copa Libertadores Femenina se disputará en el territorio de Quito, Ecuador. Los recintos aprobados por Conmebol son el Estadio Banco Guayaquil y el Estadio Rodrigo Paz Delgado. Además, hay otras opciones como el Olímpico de Atahualpa y el Estadio Gonzalo Pozo Ripalda.

Formato de la Copa Libertadores Femenina 2026

La Copa Libertadores Femenina 2026 reúne a los 16 mejores clubes del continente, distribuidos en cuatro grupos de cuatro equipos cada uno. La fase de grupos se disputará entre el 15 y 21 de octubre, con tres partidos para cada equipo. Solo los dos primeros de cada grupo avanzarán a los cuartos de final.

Por el momento, la fase eliminatoria no tiene una fecha establecida para disputarse, aunque se confirmó que los partidos serán a duelo único de eliminación directa. La gran final está programada para el 31 de octubre.