Diego Romero, arquero de Universitario, confesó clave para vencer a Garcilaso en Cusco: "Esa es la receta"

Universitario de Deportes visitará HOY sábado 19 de septiembre a Deportivo Garcilaso de Cusco, por la fecha 10 del Torneo Clausura 2026. El ganador de este duelo dormirá como puntero del campeonato y sacará una importante ventaja a Alianza Lima y sus más cercanos perseguidores. En la previa de este importante compromiso, Diego Romero, arquero del cuadro crema, tomó la palabra y se animó a decir cuál es la clave para llevarse los tres puntos del Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

Diego Romero y su 'receta' para que Universitario derrote a Garcilaso en Cusco

En declaraciones a la prensa antes de abordar su vuelo con destino a la ciudad imperial, el arquero merengue, recientemente convocado a la selección peruana, aseguró que la clave para derrotar el 'Pedacito de Cielo' en su propio estadio radica en mantenerse sólidos en defensa y tener criterio para saber en qué momento adelantar las líneas para generar daño a los cusqueños.

“Estar bien parados, estar sólidos en línea defensiva, saber cuándo manejar la pelota, saber cuándo buscar el partido más directo. Yo siento que esa es la receta”, manifestó Romero en las instalaciones del Aeropuerto Jorge Chávez antes de partir con la delegación crema.

Es decir, en base a las declaraciones de Romero, se puede especular que Universitario iniciará las acciones con un juego más discreto, priorizando el orden defensivo y aprovechando cualquier espacio y error del rival para hacer daño de contragolpe, a fin de evitar un desgaste acelerado por la altura de Cusco.

Números de Diego Romero con Universitario

Desde su regreso a Universitario a fines del 2025 tras finalizar su préstamo con Banfield de Argentina, Diego Romero ha disputado un total de 20 partidos en el arco crema, entre Liga 1 y Copa Libertadores. Hasta la fecha, el guardameta ha recibido 21 goles en 1800 minutos jugados, según la información que figura en el portal Transfermarkt.