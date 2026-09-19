Gianluca Lapadula enciende la previa del Universitario vs Garcilaso con desafiante mensaje: "Nuestra fuerza"

Universitario de Deportes y Deportivo Garcilaso protagonizarán el partido más importante de este fin de semana. Ambos equipos se enfrentarán HOY, sábado 19 de septiembre en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, en lo que será un duelo directo por el primer lugar del Torneo Clausura. Al respecto, Gianluca Lapadula se pronunció en la previa de este compromiso y no dudó en enviar un contundente mensaje a la escuadra cusqueña a pocas horas del cotejo.

Gianluca Lapadula confía en triunfo de Universitario y envía mensaje a Deportivo Garcilaso

En declaraciones a la prensa antes de partir rumbo a Cusco, el delantero ítalo-peruano aseguró que los merengues cuentan con los argumentos futbolísticos para llevarse los tres puntos en su visita al Pedacito de Cielo, no obstante, reconoció que será un rival sumamente complicado de vencer, más aún en su casa. Asimismo, recordó el triunfo por 2-1 en el clásico ante Alianza Lima.

“Yo creo que hicimos un muy buen partido (ante Alianza Lima). Todos los partidos son complicados pero tenemos un gran grupo, tenemos una gran actitud y esa es nuestra fuerza”, manifestó el ‘Bambino de Los Andes’ antes de abordar su vuelo al interior del país con la delegación crema.

Por otra parte, Gianluca Lapadula expresó su felicidad por su regreso a la selección peruana de fútbol para enfrentar los próximos amistosos frente a Estados Unidos, México, Canadá y Colombia. ‘Lapagol’ forma parte de los cinco llamados en Universitario para la ‘blanquirroja’ junto a Diego Romero, César Inga, Jairo Concha y Álex Valera.

¿Cuántos goles tiene Gianluca Lapadula con Universitario de Deportes?

Desde su llegada a tienda crema a mediados de año, Gianluca Lapadula disputó un total de nueve partidos con Universitario de Deportes y marcó seis goles en 525 minutos jugados. Su último tanto lo marcó el pasado 5 de septiembre en el empate 2-2 con Comerciantes Unidos, por la fecha 8 del Torneo Clausura.