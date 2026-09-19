Pablo Guede y el emotivo abrazo con Alejandro Duarte tras triunfo de Alianza sobre ADT

Alianza Lima venció por 2-0 a ADT en Matute y puso fin a una racha de cuatro fechas consecutivas sin ganar. Con goles de Marco Huamán y Eryc Castillo, los íntimos se hicieron fuertes de locales y dejaron atrás el duro golpe que significó la derrota en el clásico frente a Universitario.

Tras el final del compromiso, el técnico Pablo Guede se acercó a su portero Alejandro Duarte y tuvo un notable gesto con él como señal de respaldo ante las duras críticas que recibió por el blooper que protagonizó en la última jugada del duelo ante los cremas y que terminó en gol de Lisandro Alzugaray.

PUEDES VER: Fue borrado por Pablo Guede en Alianza Lima y ahora ser convierte en figura de la selección peruana

Pablo Guede sorprendió a Alejandro Duarte con emotivo abrazo tras triunfo de Alianza sobre ADT

Todo ocurrió cuando el guardameta se encontraba en la zona mixta declarando para los periodistas, cuando el estratega argentino se acercó para interrumpir brevemente el diálogo con los medios y abrazar a su futbolista, como señal de cariño y apoyo total luego de la dura semana que vivió a raíz de su error en el clásico del fútbol peruano.

Las cámaras de los medios captaron el preciso instante en que el técnico y jugador se envolvieron en un emotivo abrazo. Posterior a ello, Guede pasó a retirarse rumbo a la conferencia de prensa, mientras Duarte continuó dialogando en la zona mixta con los reporteros.

De esta forma, el técnico y el arquero demostraron el ambiente de confraternidad que se vive en la interna de Matute ante las adversidades y los malos momentos. Con el triunfo frente a ADT, el plantel espera dejar atrás los malos resultados y errores en el arranque del Clausura para afrontar de la mejor forma los partidos restantes.

Alejandro Duarte y sus estadísticas con Alianza Lima

En lo que va del presente año, Alejandro Duarte disputó un total de 27 partidos con Alianza Lima, entre Liga 1 y Copa Libertadores, donde recibió 18 goles en 2430 minutos, teniendo en cuenta el encuentro de anoche.