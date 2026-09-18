- Hoy:
- Partidos de hoy
- Lista de convocados Perú
- Alianza Lima vs ADT
- Alianza Lima vs Gerdau Minas
- Universitario
- Sporting Cristal
- Liga Peruana de Vóley
Lapadula fue tajante sobre convocatoria a la selección peruana: "Enfocado en el partido con Garcilaso"
El delantero crema se pronunció sobre su convocatoria a la selección peruana y dejó sorpresivas palabras al respecto.
Universitario de Deportes se prepara para lo que será su enfrentamiento contra Deportivo Garcilaso y así de claro lo tiene Gianluca Lapadula que a pesar de volver a salir en lista de convocados de la selección peruana, dejó una atajante respuesta tras ser consultado sobre la aparición de su nombre en la nómina de Mano Menezes.
PUEDES VER: ¿A qué hora juega Universitario vs Deportivo Garcilaso y dónde ver partido por el Torneo Clausura?
¿Qué dijo Gianluca Lapadula sobre convocatoria a la selección peruana?
En conversación con los medios desde el aeropuerto Jorge Chávez, el delantero de la 'U' se mostró feliz por el llamado pero resaltó que se mantiene enfocado en el partido contra el ‘Garci’, por la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga 1.
“Estoy muy contento por la convocatoria, pero ahora estoy enfocado en el partido con Garcilaso y nada más”, fueron las determinantes palabras de Lapadula.
Gianluca Lapadula se pronunció sobre su convocatoria
Gianluca Lapadula calienta la previa del Universitario vs Garcilaso
Lapadula también se refirió al reciente duelo de Universitario frente a Alianza Lima y resaltó el buen desempeño del equipo. El delantero considera que el elenco dirigido por Héctor Cúper llega motivado y con buenas sensaciones para afrontar un nuevo reto en la altura.
“Considero que ante Alianza hicimos un muy buen partido, ante Garcilaso enfrentaremos un partido complicado como todos. Tenemos un grupo muy sólido, con mucha actitud y fuerza”, expresó.
Gianluca Lapadula sobre el partido contra Deportivo Garcilaso
Universitario vs Deportivo Garcilaso por Liga 1: fecha, hora y canal
Deportivo Garcilaso y Universitario se enfrentarán este sábado 19 de septiembre por la fecha 10 del Torneo Clausura 2026. El encuentro se disputará desde las 6.00 p. m. (hora peruana) en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, en Cusco, y será transmitido EN VIVO por L1 MAX y L1 Play.
¡Vamos al Circo!
Notas Recomendadas
Ofertas
Paradox Park
Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc
PRECIOS/ 89.00
Flying Squirrel Parque de Inflables
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.
PRECIOS/ 21.90
Fun Jungle
Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad
PRECIOS/ 28.90
Cineplanet
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90