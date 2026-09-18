Lapadula fue tajante sobre convocatoria a la selección peruana: "Enfocado en el partido con Garcilaso"

Universitario de Deportes se prepara para lo que será su enfrentamiento contra Deportivo Garcilaso y así de claro lo tiene Gianluca Lapadula que a pesar de volver a salir en lista de convocados de la selección peruana, dejó una atajante respuesta tras ser consultado sobre la aparición de su nombre en la nómina de Mano Menezes.

¿Qué dijo Gianluca Lapadula sobre convocatoria a la selección peruana?

En conversación con los medios desde el aeropuerto Jorge Chávez, el delantero de la 'U' se mostró feliz por el llamado pero resaltó que se mantiene enfocado en el partido contra el ‘Garci’, por la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga 1.

“Estoy muy contento por la convocatoria, pero ahora estoy enfocado en el partido con Garcilaso y nada más”, fueron las determinantes palabras de Lapadula.

Gianluca Lapadula se pronunció sobre su convocatoria

Gianluca Lapadula calienta la previa del Universitario vs Garcilaso

Lapadula también se refirió al reciente duelo de Universitario frente a Alianza Lima y resaltó el buen desempeño del equipo. El delantero considera que el elenco dirigido por Héctor Cúper llega motivado y con buenas sensaciones para afrontar un nuevo reto en la altura.

“Considero que ante Alianza hicimos un muy buen partido, ante Garcilaso enfrentaremos un partido complicado como todos. Tenemos un grupo muy sólido, con mucha actitud y fuerza”, expresó.

Gianluca Lapadula sobre el partido contra Deportivo Garcilaso

Universitario vs Deportivo Garcilaso por Liga 1: fecha, hora y canal

Deportivo Garcilaso y Universitario se enfrentarán este sábado 19 de septiembre por la fecha 10 del Torneo Clausura 2026. El encuentro se disputará desde las 6.00 p. m. (hora peruana) en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, en Cusco, y será transmitido EN VIVO por L1 MAX y L1 Play.